Handler du her? Disse dagligvarekæder vinder og taber kunder

INDLAND:Kampen om de danske dagligvarekunder er hårdere end nogensinde, og der sker ting og sager indbyrdes mellem de duellerende kæder.

Nogen æder markedsandele. Andre taber. Og særligt én tendens går igen.

I en ny analyse skriver Retail Institute Scandinavia, der løbende måler udviklingen i dansk dagligvaremarked, at pilen peger mod mere discount og lavpris.

Den udvikling har stået på i mange år, men tog yderligere fart, da inflationen pludselig buldrede i vejret.

42 procent af den samlede omsætning i dansk dagligvarehandel bliver nu lagt i discountkæder. De to sværvægtere i branchen er Netto og Rema 1000, som sidder på henholdsvis 15 og 14,6 procent af det samlede dagligvaresalg.

Men der er ved at ske et historisk skifte.

Et tronskifte under opsejling

Efter årtier som markedsleder i dansk dagligvarehandel er Netto, som er ejet af Salling Group, nemlig ved at blive overhalet af Rema 1000.

Forskellen mellem de to kæder er de senere år svundet ind, og et tronskifte er med stor sandsynlighed nært forestående.

Det skyldes, at norskejede Rema 1000 inden længe – hvis handlen som forventet godkendes – overtager 114 ud af Aldis 188 butikker og konverterer størstedelen til nye Rema 1000-butikker.

Sker det, vil Rema 1000 for første gang være den største dagligvarekæde i Danmark. Ikke målt på antal butikker, for dem har Netto fortsat flest af, men målt på omsætning.

- Rema 1000 sælger mere end dobbelt så meget pr. kvadratmeter som Aldi. Hvis Rema kan gøre det samme i de 50-70 Aldi-butikker, som de overtager og konverterer til Rema-butikker, er det realistisk, at de kan overgå Netto i markedsandel allerede i år eller næste år, siger Henning Bahr, direktør i Retail Institute Scandinavia, til Avisen Danmark.

Alt for mange butikker

Ifølge de nye tal fra Retail Institute Scandinavia har Coops nye discountsatsning, Coop 365discount, sat sig på 5,9 procent af dagligvaremarkedet.

Lidl har en markedsandel på 3,6 procent.

For de store supermarkeder som for eksempel Føtex, Kvickly og SuperBrugsen er der dømt status quo, mens hypermarkeder som eksempelvis Bilka-kæden er gået tilbage - fra 18 til 15 procent på tre år.

Det danske dagligvaremarked er ekstremt konkurrencepræget med små marginer og en høj butikstæthed. Vi har i princippet alt for mange dagligvarebutikker målt op mod antallet af borgere, og derfor er kampen om kunderne hård og brutal.

Så brutal, at Aldi før jul måtte trække stikket efter 45 år i Danmark. Ligesom Kiwi-kæden gjorde det tilbage i 2017.

Uvished for nordjyske butikker

Imens lukker Coop sin Irma-kæde og slår SuperBrugsen og Kvickly sammen under det nye navn Coop.

Selvom Rema 1000 efter planen overtager 114 Aldi-butikker, heriblandt 19 nordjyske, er det ikke ensbetydende med, at de alle får lov til at overleve. Faktisk tværtimod.

Det er nemlig kun mellem 60 og 80 af de overtagne butikker, som bliver en del af Rema 1000-kæden, har adm. direktør Henrik Burkal tidligere slået fast.

Resten af de overtagne butikker passer ikke ind i butiksnetværket og skal derfor afhændes. Hvis nogen altså vil have dem.

Når eksperter og branchekendere skal pege på, hvorfor Rema 1000 de senere år har haft så megen succes i Danmark, peger de især på kædens såkaldte franchisekoncept, hvor de lokale købmand er selvstændige og selv står med ansvaret for deres butik.

Det skaber, lyder forklaringen, mere dedikerede butikschefer og dermed skarpere butikker.

Et koncept, der breder sig

Modellen med franchisetagere har været så velfungerende, at discountkæden hvert eneste år har øget antallet af butikker. Den har nu over 360 af slagsen. Netto har på den gode side af 520.

Også konkurrenterne fra Coop og Dagrofa har set lyset og lanceret deres egne franchisekoncepter.

Coop kalder sit koncept i Coop365-butikkerne for en "partneraftale", hvor butikschefen har mulighed for at tjene op til en million kroner oven i sin almindelige løn afhængig af butikkens omsætning og indtjening.

Dagrofa åbnede sidste år sin første Spar-butik med franchisekoncept. Modellen forventes udbredt til Nordjylland i nær fremtid.

For nyligt gennemgik Nordjyske nye regnskaber for 36 Rema 1000-butikker i Nordjylland.

10 af købmændene kunne det forgangne år sætte to streger under en indtjening, der overstiger en million kroner, og flere af dem udbetalte millionudbytter til sig selv.

Blot seks af butikkerne endte med at give underskud - og i en beskeden størrelsesorden.