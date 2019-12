Handling: Danmark skal satse på outdoor-turisme

DANMARK:Cykel- og gåture, mountainbike, sankning af urter og østers, fuglekiggeri, ridning, kano, kajak, surfing og stand up paddle, lystfiskeri og strandaktiviteter - muligheder for naturoplevelser er der nok af i Danmark, og de skal udnyttes bedre i forhold til turismen.

Det er ambitionen med en ny handleplan fra Dansk Kyst- og Naturturisme, der sigter på at gøre Danmark til et af Europas bedste rejsemål for outdoor-oplevelser.

- Med en styrkeposition som cykelland og gode muligheder for blandt andet vandring, lystfiskeri og vandsport rummer Danmark et stort potentiale som rejsemål for outdoor-turister. Flere steder i Danmark er der foretaget markante investeringer i udvikling af oplevelsesrig natur og gode friluftstilbud de seneste år, og nu er tiden kommet til at omdanne områderne til attraktive ferietilbud, der kan skabe bæredygtig vækst og arbejdspladser i dansk turisme, hedder det i en pressemeddelelse fra Dansk Kyst- og Naturturisme.

Vækst og arbejdsladser

Planen er blevet til i dialog med repræsentanter fra blandt andet Erhvervsministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet, Naturstyrelsen, og Danske Destinationer og blev for nylig præsenteret for erhvervsminister Simon Kollerup under et besøg på Slettestrand Feriecenter i Fjerritslev.

- Turisme er vigtig for Danmark og er med til at skabe vækst og arbejdspladser i hele landet. Ikke mindst i landdistrikterne og i det vidunderlige Vandkantsdanmark, hvor turisterne gerne vil ud og opleve den danske natur, og hvor flere grønne oplevelser til turisterne kan være med til at gøre Danmark til en mere bæredygtig turistdestination. Handleplanen for outdoor-turismen er på den måde et vigtigt element i den videre udvikling af en konkurrencedygtig kyst- og naturturisme i Danmark, lyder det fra erhvervsminister Simon Kollerup.

Fem konkrete anbefalinger

Handleplanen indeholder fem centrale anbefalinger, der har til formål at fremme en fælles bæredygtig retning, i økonomisk såvel som ressourcemæssig forstand, for outdoor-turismen.

Anbefalingerne drejer sig dels om at prioritere udvikling af destinationer og styrke rammerne for stærke outdoor-tilbud i udvalgte naturområder, dels om at opbygge en sammenhængende infrastruktur og dels om at skabe et varieret udbud af rentable oplevelser blandt andet gennem etablering af kommercielle erhvervsklynger.

Af handleplanen fremgår det desuden, at der er behov for et større vidensgrundlag for at sikre en bæredygtig udvikling, som også på længere sigt er til gavn for både gæster, erhverv og lokalsamfund.