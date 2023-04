“Fantastisk bær” hjalp Hanne, da hun fik en blodprop

AARS: Et lille blåsort bær. Det er alt, der er i Hanne Rasmussen personlige trylledrik.

Faktisk starter morgenen først rigtigt på planteskolen Staudeengen, når ægtemanden Carsten og hun har fået et bæger af den let bitre aronia-saft skyllet ned i ganen. Så er der kræfter til den fælles morgentur med hundene Jack og Bobby, som parret starter ud på klokken seks. Og til den dejligt travle dag, der venter i det grønne.

Mange hundrede besøger Carsten og Hanne Rasmussen på Staudeengen hvert år. Blandt andet er planteskolen fast stop for mange busture og udflugter, der her får et rart afbræk fra kørslen. De fleste får også en af stedets efterhånden ikoniske kager: Aroniakage med aroniasyltetøj og flødeskum. Foto: Lars Pauli

Tusinder til kage

Tre hektar varieret have kræver sit. Især når man hvert år byder tusinder af nysgerrige indenfor til kaffe, kage og et kig i sansehaven. Men parret oplever at det lille daglige bæger med de vinrøde dråber giver dem energi, som langt yngre mennesker vil misunde dem. Og de har brug for den.

Dagen kan godt byde på 10 timer i det grønne. Også i vinterhalvåret. Ligesom de ikke kan skille privat have og planteskole ad, så er arbejde og hobby også filtret grundigt sammen. Bare tingene bliver gjort, er alting godt.

Nogle gange er det godt at se det hele lidt fra oven. Staudeengen ligger langt fra alt, med mindre man kan lide natur. Det kan Hanne og Carsten Rasmussen heldigvis, og de har da også fået naboskab af en bæver, ligesom en odder hygger med fiskene i deres dam. Forrest et af de tre drivhuse, der holder planteskolen og kunderne forsynet med blomster. Foto: Lars Pauli

Superfrugten

- Aronia er simpelt hen fantastisk. Fuld af vitaminer, antioxidanter og alt mulig godt. En rigtig superfrugt, måske verdens sundeste frugt. Vil du ikke smage, smiler Hanne Rasmussen gæstfrit.

Udenfor venter nogle tusind træer, buske og blomster på hende. Men de kan godt vente længere. Foråret er ikke rigtigt kommet i gang endnu, selv om parret jævnligt skuler mod den kolde himmel for at hale nogle flere varmegrader ned til os.

Lokal aronia festival var et hit En hel festival, hvor aronia-bærret var centrum, var i en årrække uhyre populær på Staudeengen. De sidste år kom der godt 5000 på en weekend; et besøgstal som selv messecenteret i Aars havde været tilfreds med.

Men på sin vis sejrede festivalen sig selv ihjel.

- Det var et meget stort arbejde. Alene bagning måtte jeg næsten sætte en uge af til. Vi måtte have en lang række hjælpere, lave parkering på naboens marker og hente en masse borde og stole. Det var rigtigt dejligt, men vi blev enige om, at vi ikke kunne bruge kræfter på det længere, smiler Hanne Rasmussen beklagende.

Så - til alle de kunder der fortsat spørger - aronia festivalen kommer ikke tilbage. VIS MERE

Lige meget hvor travlt hun har, lader Hanne Rasmussen sjældent chancen gå fra sig til at fortælle om bærret, der står hendes hjerte nærmest.

- Vi solgte jo tusindvis af buske, dengang aronia kom frem i Danmark. Vi gjorde selv meget, for at busken blev ført frem. Men det var først efter jeg fik en blodprop i hjernen, at jeg opdagede, hvad den kunne, fortæller den 67-årige kvinde.

Lynet i hjernen

Det er snart 20 år siden at parret købte Staudeengen. Dengang et forfaldent og misligholdt sted, der krævede en særdeles omfattende gang kærlighed, inden de kunne flytte ind.

Det fik stedet så. Men mens de var i fuld gang med planteskole og sansehave, faldt Hanne Rasmussen pludselig om med en blodprop i hjernen.

- Det skete som et lyn fra en klar himmel. Det ene øjeblik kunne jeg alt. Det næste intet. Jeg var blevet en grøntsag, forklarer hun.

De karakteristiske lilla kartoner med aroniasaft er blevet hverdag i en lang række butikker landet over. OG Hanne Rasmussen tager ind imellem en ekstra snaps af den. Foto: Lars Pauli

Kravlede rundt

Genoptræningen tog tid. Lang tid. Først 13 uger på sygehuset. Så genoptræning på klinik i Aarhus i tre måneder og taleinstitut i Aalborg tre måneder mere. Og hun var langt fra den Hanne hun havde været inden den pludselige ulykke.

- Jeg sad i kørestol og kunne efterhånden gå med stok. Men jeg blev let svimmel. Jeg måtte kravle rundt i haven og arbejde. Det gjorde jeg så, for jeg ville ud i haven, fortæller hun.

Det gik fremad, men slet ikke så hurtigt, som hun ønskede det. Men nu prøvede Hanne Rasmussen at sætte alt det i praksis, som hun havde lært om aroniabærret.

- Jeg ville være den gamle Hanne igen. Også for familiens skyld, fortæller hun.

Aronia i alt

Hun endte med de følgende måneder at indtage aronia på alle mulige måder. Især som saft, men også i smoothies og som sukkerfrit syltetøj. Et halvt år senere var svimmelheden væk. Hun kunne gå uden problemer, og den store træthed, der fik hende til at tage en lur hver anden time, var også næsten væk.

- Jeg er overhovedet ikke i tvivl om, at det er aronia, der hjalp mig så meget. Det hjælper også på immunforsvaret. Ingen af os har været rigtigt syge siden, siger hun, mens Carsten nikker.

Aroniabær Også kaldet surbær på grund af den letbitre smag. Bærer på engelsk også navnet "Chokeberry"

Busken tilhørende rose-familien. Trives i fugtigt, tempereret klima, således udmærket i Danmark

Oprindeligt mest udbredt i det nordøstlige USA. Kom til Europa i først del af det 20. århundrede

En meget rig kilde til blandt andet B- og C-vitamin, antioxidanter samt vigtige sporstoffer

Ifølge forskning på Aarhus Universitet en af de bærarter, der indeholder den højeste koncentration af sundhedsbevarende, bioaktive indholdsstoffer

Der forskes i aronia flere steder i verden for bærrets mange gode virkninger. Både for helbredelse og forebyggelse Aarhus Universitet, Samvirke.dk, , aroniafarm.net, VIS MERE

Fra bus til festival

De kunne endda tage ud at rejse igen. En bustur bragte en ny forløsning:

- Vi plejer ellers altid at flyve. Men af en eller anden grund ville jeg gerne prøve en bustur til Tyskland. Og lige så snart vi kom ud af bussen i Harzen, stod vi midt i en aronia-festival, forklarer hun.

Aronia-bærret har nemlig været dyrket i det østlige Tyskland tilbage fra jerntæppets dage, så her var der allerede en hel kultur omkring bærret og dets egenskaber.

- Saften kunne fås koldpresset og økologisk, uden sukker, så den også kan bruges af diabetikere. Og de manglede en forhandler af saften i Danmark. Om det var noget for os? Ja, det var det. Så måtte vi se, om vi kunne sælge det, smiler Hanne Rasmussen.

Nærlageret af aroniasaft kan klare selv et pænt stort rykind på Staudeengen. Både Carsten og Hanne Rasmussen er faste aftagere af drikken, der giver dem ekstra benzin til de lange dage i den tre hektar store have. Foto: Lars Pauli

I 200 butikker

Selv med hendes nyvundne energi var det dog sin sag at komme ind på markedet i årene omkring 2010 og frem. Men i dag sætter Staudeengens to varevogne de karakteristiske lilla kartoner på tre og fem liter af i 200 supermarkeder landet over. Blandt andet i Kvickly, SuperBrugsen, Meny og en lang række specialbutikker.

Aroniabærret har nemlig også en anden skjult kraft, som de mange gæster i sansehaven og plantesalget næppe tænker over.

Staudeengen er den eneste private planteskole, der har overlevet i Himmerland. Det kan aroniabærret også tage æren for.

- Vi kunne ikke have planteskolen uden indtægterne fra aroniadrikken. Det er der ikke penge nok i det her til.

Carsten gør hvad han kan for at holde styr på Staudeengens mange træer, både dem der er til salg og dem, der er til pynt. Ellers gør bæveren det, og den har rundbarberet en del stammer. "Den skal da også have lov at være her", smiler han. Foto: Lars Pauli

Tre år ad gangen

Hvor længe det er? Tjah... Selv om Hanne og Carsten Rasmussen har supersaft i årene og 55 års samliv mellem sig, gør de sig ingen illusioner om at holde evigt.

- Vi holder meget af Staudeengen, og vi bliver ved med det så længe vi har kræfter og lyst til det. Men det vil være rart, hvis der var nogen, der kunne tage over, når vi ikke kan eller vil mere. Vi tager tre år ad gangen, siger hun.

Og tager en ekstra slurk af sin mørkerøde trylledrik.