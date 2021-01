Hans efternavn vækker fordomme: - Vi har ikke kommunen i vores hule hånd

AALBORG:Du kender helt sikkert efternavnet, men nok ikke manden. Kun ved officielle lejligheder træder han frem i lyset. Ellers foretrækker han det tilbagetrukne liv.

- Hvis du googler mig, vil du ikke finde ret meget. Jeg har det lidt sådan, at den der lever stille lever bedst. Sådan har jeg det nok fra min far og farfar, siger Carsten Enggaard, direktør og medejer, Søren Enggaard A/S, som beskæftiger sig med ejendomsudvikling samt erhvervs- og boligudlejning.

En velhavende familie