Hanstholm Havns direktør gennem fire år fratræder

HANSTHOLM:Direktør for Hanstholm Havn gennem de seneste fire år Niels Clemensen har besluttet at fratræde sin stilling. Han erstattes midlertidigt af Nils Skeby, der forventes at tiltræde som havnedirektør den 25. august 2020 efter Kommunalbestyrelsen i Thisted Kommunes endelige godkendelse.

Niels Clemmesen begrunder sin fratrædelse med, at Hanstholm Havn i sensommeren går ind i en ny vækstfase efter færdiggørelsen af den 600 millioner kroner store havneudvidelse. Derfor er netop nu ifølge Niels Clemensen rette tidspunkt for ham at takke af og søge nye udfordringer:

- Jeg er meget stolt over de resultater, som havnens medarbejdere, ejere, bestyrelse, ledelse og samarbejdspartnere i fællesskab har nået de seneste år. Det har været en fantastisk rejse at være med på, og jeg vil tillade mig at sige, at Hanstholm Havn nu er i sit livs form, forklarer Niels Clemensen og fortsætter:

- Nu påbegyndes et nyt vækstspor, og jeg har efter modne overvejelser besluttet, at det er det rette tidspunkt for mig at prøve kræfter med andre opgaver. Jeg har været meget glad for arbejdet og glæder mig til fortsat at følge udviklingen fra sidelinjen, siger han i en pressemeddelelse.

En udvidelse af Hansholm Havn betyder, at havnen går ind i en ny vækstfase. Til den opgave skal der nu findes en ny direktør. Indtil da er Niels Skejby udpeget midlertidigt til posten. Arkivfoto: Peter Mørk

Hanstholm Havn vedtog i 2015 en ambitiøs målsætning om at blive Nordeuropas førende havn inden for konsumfisk. Niels Clemensen blev året efter hentet ind som ny direktør, og siden har havnen haft en imponerende udvikling: En havneudvidelse til 600 millioner kroner er gennemført til aftalt tid og budget og forventes afleveret i næste måned, en ny køleauktionshal står klar til november, en ny kombineret multi- og kassehal er i drift, og en ambitiøs plan om at gøre havnen CO2-neutral er godt undervejs. Havnens kerneforretning udvikler sig planmæssigt, og i 2019 blev der landet fisk for rekordhøje 1,1 milliarder kroner.

Beslutningen er modtaget af bestyrelsen for Hanstholm Havn, hvor bestyrelsesformand Martin Vestergaard har siddet siden 2014:

- Det er med stor beklagelse, at jeg har modtaget Niels Clemensens opsigelse. Han har været et stort aktiv for havnen, og der er ingen tvivl om, at han har en stor del af æren for den positive udvikling, havnen har gennemgået de seneste år. Han har lagt et stort engagement i både drift og udvikling, og Niels og jeg har haft et både godt og tæt parløb. Jeg har dog stor respekt for beslutningen og timingen, som under omstændighederne er god, og jeg ønsker Niels alt det bedste fremover, siger Martin Vestergaard.

Han siger supplerende, at han og den øvrige bestyrelse efter moden overvejelse har valgt 56-årige Nils Skeby som midlertidig afløser. Niels Skeby har gennem de sidste 15 år arbejdet med udvikling af virksomheder og forretningsområder. Han har blandt andet været drivkraften i etablering af Taulov Dryport A/S, som er Danmarks eneste Dryport, og som er et samarbejdet mellem ADP A/S og PFA Pension. Taulov Dryport er beliggende i Fredericia og er på 700.000 m2.

- Jeg har fulgt udviklingen af Hanstholm Havn og er imponeret over den position, der er skabt – ikke mindst i de seneste år. Der er ingen tvivl om, at havnen og området rummer et stort potentiale for yderligere udbygning og vækst, og jeg glæder mig meget til at komme i gang og være med til at indfri det, forklarer Nils Skeby.

Både Niels Clemensen og Nils Skeby vil være at finde på Hanstholm Havn i august måned.