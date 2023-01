Der er rift om arbejdet: 600 ledige stillinger skal besættes

FÅRUP:Interessen for at komme i betragtning til et sæsonjob i Fårup Sommerland er - traditionen tro - stor. I år er ingen undtagelse.

Forleden udløb fristen for at søge job til den kommende sæson, og her havde HR-chef Jesper Jensen modtaget 1200 ansøgninger. Dertil kommer omkring 300-400 ansøgninger, som erfaringsmæssigt tikker ind frem mod sæsonstart.

Jesper Jensen skal finde omkring 600 ansatte til den kommende sæson, og kan ikke undgå at komme til at skuffe rigtig mange, som havde håbet på et sæsonjob. Det er nemlig begrænset, hvor mange nye medarbejdere, der bliver plads til.

- Vi har i år haft et markant højere antal ansøgere fra tidligere. Hele 480 medarbejdere har ønsket genansættelse, og det er 125 flere end normalt. Det er naturligvis glædeligt, men det betyder, at vi ikke får brug for så mange nyansatte. Vi forventer at ansætte omkring 120 nye medarbejdere i aldersgruppen 16-23 år, siger han.

Seniorjob er eftertragtet

Fårup Sommerland begyndte i midten af 90'erne at rekruttere medarbejdere, som havde forladt arbejdsmarkedet, men som stadig havde lyst til at tage en tørn.

I alt er der ansat omkring 40 seniorer, og oprindeligt var tanken, at de skulle lukke huller i de perioder, hvor de unge endnu ikke havde fået fri fra skole. Men nu lukker de ikke huller - nu udfylder de en vigtig rolle.

- Mikset mellem unge og ældre giver en god balance, energi og dynamik. Desuden udviser seniorerne en ansvarlighed, som de unge tager ved lære af, siger Jesper Jensen.

I år har omkring 200 seniorer søgt job i parken, men eftersom samtlige seniorer fra sidste år har ansøgt om genansættelse, bliver der formentlig kun plads til to eller tre nyansættelser.

- Vi er privilegerede, at vi har en stor flok loyale seniorer, som søger igen år efter år. De er af den gamle skole og løber ingen steder - de ånder og lever for det fællesskab, som de finder her, siger Jesper Jensen.

Selv om det i år er muligt at fastholde en stor del af medarbejderstaben fra sidste år, er det et billede, der formentlig kommer til at forandre sig, mener Jesper Jensen.

- Min umiddelbare mavefornemmelse er, at vi kommer til at se en kortere anciennitet hos de generationer, der kommer nu. De unge er knap så loyale som for eksempelvis fem-ti år siden. I dag shopper de unge mere rundt, og mange af dem har dobbeltjob, og det betyder, at der skal være fleksibilitet i vagtplanen, som gør, at de kan bytte indbyrdes, siger Jesper Jensen.

Den nordjyske forlystelsespark åbner 3. april.