Nyt superbatteri fordobler rækkevidden og giver lynopladning: - Det er fremtiden

INDLAND:Det er en af de største årsager til, at mange danskere afholder sig fra at købe elbil - udover økonomien.

Rækkevidde-angsten – altså at man ikke kan køre langt nok på en opladning.

Nu mener verdens næststørste bilproducent at have knækket koden til at kunne producere nye superbatterier, der vil revolutionere markedet for elbiler.

Det skriver Financial Times.

Kort sagt mener Toyota at være i stand til at halvere både vægten, størrelsen og prisen på det batteri, som sidder i elbilen.

Det nye batteri, et såkaldt tørstofbatteri, har en rækkevidde på 1200 kilometers kørsel og kan lades op på kun 10 minutter.

Og i bedste fald kan Toyota begynde at masseproducere det allerede i 2027.

- Topledelsen har spurgt mig, om vi virkelig kan gøre det. Men jeg præsenterer dem for beviser, mens vi arbejder på det, siger Toyotas førende batteriekspert og chef for dets forsknings- og udviklingscenter for CO2-neutralitet, Keiji Kaita, til Financial Times.

Sådan fungerer det

Et såkaldt tørstofbatteri adskiller sig på flere punkter fra de litium-ion-batterier, der i dag sidder i blandt andet elbiler, smartphones og bærbare computere.

Tørstofbatterier – på engelsk ’solid-state battery’ – kan oplades hurtigere og holde en højere spænding. Når de skal fremstilles, kan det gøres uden en række giftige og dyre stoffer, og så er tørstofbatterier mindre brandfarlige end litium-ion-batterier.

Netop brandfare har en række danske elbilejere haft helt inde på livet.

Toyota er dog ikke den eneste bilfabrikant, som satser stort på de nye superbatterier. BMW har sagt, at de vil begynde at teste tørstofbatterier i et udviklingskøretøj allerede i år, mens Nissan allerede har afsløret en prototype-fabrik i Japan, som skal producere et køretøj ved hjælp af samme teknologi.

Nystartede virksomheder som QuantumScape, som har Bill Gates og Volkswagen med i investorkredsen, arbejder også med at udvikle tørstofbatterier.

Den hellige gral

Når kapløbet om at udvikle nye og bedre batterier til elbiler er så intens, skyldes det, at netop batteriet er det dyreste enkeltelement i en bil.

Kan man udvikle et batteri, som er væsentligt billigere end nutidens, vil det derfor kunne sænke prisen på elbiler betragteligt – og gøre dem endnu mere konkurrencedygtige over for traditionelle brændstofbiler.

Flere eksperter – både danske og udenlandske – taler om, at tørstofbatterierne er en potentiel game changer. Den hellige gral inden for bilbatterier.

- De fordobler rækkevidden og tredobler ladehastigheden. Det er fremtiden, det er der ingen tvivl om, siger Ilyas Dogru, forbrugerøkonom hos FDM, til BT.