Harald Nyborg slog dørene op: Trailerfolket stod i kø på åbningsdagen

Se alle billederne fra åbningen i vores galleri nederst i artiklen.

NYKØBING:På slaget otte fredag morgen kunne butikschef Bjarke Laursen slå dørene op til den spritnye Harald Nyborg på Vester Fald i Nykøbing.

Udenfor havde morsingboerne trodset sne og slud og stillet sig i kø, der var ikke en ledig parkeringsplads i sigte, og allerede få minutter over otte kunne den første ekspedition køre gennem kasselinjen.

- Det er en festdag for os, og derfor tog ledelsen herop allerede i går for at spise middag med personalet i den nye butik, fortæller Arne Gerlyng-Hansen, administrerende direktør i Harald Nyborg.

- Det er skønt at se, at folk møder så talstærkt op. I en årrække mente vi at vide, at Harald Nyborg ikke kunne drives i de mindre byer, men de seneste år har vi åbnet steder som Skjern og Thisted, og det er gået strygende, siger direktøren og tilføjer:

- De ansatte har fortalt, at der flere gange i løbet af ugen har været kunder henne for at "banke på" og høre, om der var åbent, så det har været en længe ventet dag.

Det havde heller ikke forbigået direktørens opmærksomhed, at mange af de fremmødte kunder havde taget traileren med.

- Det er vi ikke kede af, for så er der jo plads til mange flere varer. Og skulle de være kommet af sted uden trailer og pludselig komme til at mangle én, så er vi også leveringsdygtige i det, siger han.

Den nye Harald Nyborg butik på Vester Fald ligger kun et stenkast fra Jem & Fix på Aabro Fald, men selvom de to koncepter, der har samme ejerkreds, ligger tæt på hinanden i Nykøbing, så er Arne Gerlyng-Hansen ikke nervøs for, om de to butikker kommer til at stjæle kunder fra hinanden.

- Det er to koncepter, der supplerer hinanden godt. Jem & Fix har meget til udefolket, og hvis du skal bygge en ny terrasse, så går du formentlig på trælageret hos Jem & Fix. Hos Harald Nyborg har vi også et meget bredt sortiment, og derfor vurderer vi, at de to butikker supplerer hinanden godt, forklarer direktøren.

Én af dem, der sikkert var mest spændt på åbningen, var den nyslåede butikschef Bjarke Laursen, der har sin faglige baggrund hos Jem & Fix.

- Jeg har haft sommerfugle i maven, men det er mere glæde og spænding, end det er nervøsitet. Vi har samlet et rigtig godt team her i butikken, og selvom jeg ikke har så meget anciennitet i Harald Nyborg-regi, så er jeg godt hjulpet af et erfarent team. Jeg er utrolig stolt over, at vi står her i dag og endelig kan byde kunderne velkommen, siger butikschefen og tilføjer:

- Men det er først efter åbningsdagen, når hverdagen melder sig, at vi for alvor kommer i gang.

Bjarke Laursen har tydeligt mærket interessen omkring den nye butik.

- På sociale medier har vi oplevet, at der har været rigtig stor respons, når vi har delt og opdateret. Folk helt ned til Skive har sagt, at de har glædet sig til åbningen, så der er et stort opland, siger han.

En butik som Harald Nyborg passer godt ind i det, morsingboerne efterspørger, vurderer han:

- Vi har et bredt sortiment og meget konkurrencedygtige priser. Vi er jo jyder, så det tror jeg helt sikkert er noget af det, der er med til at tiltrække kunderne, siger han.

Åbningen Harald Nyborg