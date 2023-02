Hardy er 87 og elsker sit arbejde: – Men jeg kan da godt mærke, jeg ikke er 80 år længere

AALBORG:Han smiler smørret, mens han graver i hukommelsen.

Minderne fra et langt arbejdsliv står i kø, men for 87-årige Hardy Pedersen er der især én oplevelse, som har sat hans alder i perspektiv.

På vegne af el-firmaet Erik Fals var han ude på et nordjysk plejehjem “for at bakse med noget,” da en beboer kommenterede, at det så hårdt ud.

- Ja, jeg kan da godt mærke, jeg ikke er 80 år længere, svarede Hardy Pedersen plejehjemsbeboeren, som selv viste sig at være et sted i 70’erne.

Det er en populær replik i Hardys repertoire af kærlige stikpiller til sine unge kollegaer – men der er ikke skyggen af selvforherligelse i hans stemme, når han fortæller om oplevelsen ude på plejehjemmet.

Snarere en forundring og taknemmelighed over, at Hardys liv flaskede sig anderledes, så han endnu ikke behøver hjælp i hverdagen.

- Det lyder pralende, hvis jeg siger, at jeg stadig føler mig som én på 60, siger han med et forsigtigt smil.

- Men det er sådan, jeg har det.

Vi har selvfølgelig spurgt Hardy Pedersen, hvad hans hemmelighed er, og hvordan hans arbejdsliv ser ud i dag.

Du kan læse den fulde artikel på Vigeur, Det Nordjyske Mediehus’ personlige erhvervsmedie.

Klik her for at læse artiklen gratis.