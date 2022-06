Hasse har solgt Rold Skov Cykel Shop - men bliver i butikken

SKØRPING:10 år har Hasse Kristensen ejet Rold Skov Cykel Shop i Skørping, men nu er det slut.

14. juni indgik han nemlig en købsaftale med den store amerikanske leverandør af cykler, Specialized.

- Jeg er utrolig glad for salget. Det føles rigtigt godt, og det var lige, som jeg ønskede det, siger Hasse Kristensen.

Salget af butikken betyder dog ikke, at Hasse Kristensen skal ud at finde på noget andet at lave. Han bliver i butikken, nu med titlen som butikschef, og navnet "Rold Skov Cykel Shop" vil stadig være at finde på facaden.

- Man kan sige, at de har købt mit navn, så meget er faktisk uændret, siger Hasse Kristensen.

Nyt på hylderne

I alle 10 år Hasse Kristensen har ejet butikken, har han arbejdet tæt sammen med Specialized. Derfor gav det også god mening for ham at sælge til netop dem.

- Det er klart, at jeg kigger ind i fremtiden, og set fra den betragtning, kan man sige, at vi har haft nogle rigtig gode år under corona, og nu kommer vi nok til at se, at markedet flader lidt ud igen. Af den grund mener jeg, det var det rigtige tidspunkt at sælge på, siger Hasse Kristensen og forklarer, at salget kommer til at give ham mere luft i hverdagen.

- Jeg har en familie med to små piger, som jeg glæder mig til at kunne være mere til stede hos. Det giver mig meget mere tid og fjerner nogle bekymringer, man naturligt har som butiksejer

Hasse Kristensen har solgt Rold skov Cykel Shop, som han har ejet i 10 år. Arkivfoto: Jesper Bøss

.

Salget af butikken kommer i første omgang ikke til at give de store ændringer i butikken. Hasse Kristensen og hans nuværende medarbejdere vil fortsat være en fast del af stablen. Salget vil derimod kunne mærkes på andre måder.

- Vi kommer til at stå med et stærkere varesortiment, og generelt får vi mere på hylderne. Vi vil selvfølgelig få mere af mærket Specialized, siger han og understreger, at han ser frem til alt det, samarbejdet bringer.

- Det er fedt at blive en del af noget større og få nogle kræfter i ryggen.