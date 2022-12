Havde iværksætter i maven i 48 år: Nu har Tage fire firmaer

AARS:"Slå til". Nogle gange er det, hvad ens mave fortæller én. Det gjorde Tage Søborgs også, da en del af det firma, han var fabrikschef for, blev overtaget af et andet.

Hos Nordjysk Kobling SBS i Støvring blev der lavet calipere til bremser i hundredetusindevis. Faktisk over 900.000 om året. De allerfleste til nye biler, men i mindre omfang til ældre modeller, der ikke produceres mere. De sidste ville overtageren STE ikke beskæftige sig med mere.

Dermed lå et marked for bremser til ældre biler, som folk giver særlig kærlighed, åbent.

Når Tage Søborg har renoveret en af Porsches calipere, er den så lækker, at man næsten får lyst til at tage en bid. Foto: Martél Andersen

Meget på rygraden

- Jeg sagde, at den produktion ville jeg godt overtage. Efter nogle forhandlinger fik jeg lov til det. Det har jeg bestemt ikke fortrudt, fortæller han.

Tage Søborg kunne nu gøre den iværksætter, han altid har haft i sig, glad. Og med sin baggrund som fabrikschef og mange års kendskab til branchen havde han bedre forudsætninger for at gå solo end de fleste.

Ting som regnskab, vigtigheden af kundeservice, planlægning og virksomhedsplaner lå allerede på rygraden. Nu skulle den gamle viden bare bruges på en ny måde.

Forskellen mellem en ny-indleveret caliper og en, der har været gennem Tas Calipers behandling, er til at få øje på. Foto: Martél Andersen

Far til fire firmaer

- Jeg har prøvet at planlægge nøje. Det er nødvendigt. Men det er også kun gået fremad. Jeg er slet ikke i tvivl om, at det er det her, jeg skal lave resten af mit arbejdsliv, gør han erfaringerne op.

Faktisk har Tage Søborg nu skabt fire firmaer, som han nu sidder som direktør i. De to ligger ret stille her i 2022, mens GBOB Multiservice med adresse i Svenstrup også har fart på.

Tas Caliper fylder dog det meste. Derfor er det her, man oftest møder Tage Søborg, mens han renoverer calipere sammen med en eller to medarbejdere. En af dem i øvrigt hans gamle læremester fra elevtiden.

Da Tage Søborg for mere end tre årtier startede hos Nordjysk Kobling, blev det med Villy Aarup Jørgensen som læremester. Nu er de genforenet i Tas Caliper, hvor tredjemanden har arbejdet med Tage Søborg i 25 år. Foto: Martél Andersen

Biler med følelse

Hans marked blev dermed de ældre biler, som ejerne investerer mange følelser i, og som de gerne gør noget ekstra for at holde i god stand.

- Det er det, vi kalder "Oldtimere" og "Youngtimere". Biler, der i alder ligger mellem veteranbiler og biler, der stadig produceres. Det er typisk en bil, man husker sin far har kørt rundt i, som folk vælger. Dem er der mange af, og der bliver stadig flere. Alene i Tyskland kører der over 800.000 af dem rundt, fortæller Tage Søborg.

Hvad er en caliper? Den enhed, der presser bremseklodser ind på hjulet, når du trykker på bilens bremse.

Der sidder en på hvert hjul.

Det er nogle solide klodser i støbejern eller aluminium, der hver rummer mindst to stempler, der trykker ind på hjulets bremseskive.

Bruges også i entreprenørmaskiner, motorcykler og mange maskiner. De største calipere, som Tage Søgaard har med at gøre, sidder således i vindmøller. Bremsegaarden.dk, Tage Søborg VIS MERE

Eksporterer næsten alt

Her seks år efter, at han som 48-årig blev selvstændig, står han i sit firma Tas Calipers lokaler på Messevej ved Messecenteret i Aars.

Omkring ham ligger firmaets varer i nyrenoveret stand. Hundreder af bremse-calipere, der kommer beskidte og smårustne ind fra alle verdenshjørner, og som forlader Aars på paller, når de har været gennem firmaets behandling. Men nok ikke til din bil.

- Vi eksporterer faktisk 97 procent af det, vi laver. De fleste til Tyskland, men også til andre europæiske lande. Jeg synes selv, det er lidt sjovt, at der ligger en virksomhed her, der sender næsten alt over grænsen, smiler Tage Søborg.

De ligner noget, der er lige til skrothandleren, når de ankommer. Men langt de fleste kan blive som nye igen, når de har været igennem behandlingen. Hvert år bliver der dog sendt fire-fem ton afsted til skrot. Foto: Martél Andersen

Også nye bremser

Firmaet sørger også for nye calipere til gamle biler. De produceres i Vietnam og får den sidste behandling i Aars, inden de sendes videre ud i verden.

Han besøger en del messer, men sjældent som sælger. En del af firmaets calipere sælges via webshops i Tyskland og Frankrig. Andre sælges gennem personlige kontakter, når han tager på kundebesøg til firmaer i især Tyskland:

- De er ikke vant til, at en lille virksomhed kommer og besøger dem. Det giver en god snak og ofte har jeg ordrer for en 4-600.000 kroner med hjem, fortæller virksomhedsejeren.

Selv i absolut brugt stand udstråler en Lamborghini-caliper en vis magi. Foto: Martél Andersen

Vækst på 25 procent

- Og det går godt - selv om det da godt måtte gå hurtigere, siger Tage Søborg.

Mange vil ellers misunde ham de vækstrater, Tas Caliper præsenterer. Det sidste år lå den på 25 procent, året inden på hele 40 procent. Og på seks år er omsætningen steget til fire millioner kroner.

Det giver ham en rimelig løn. Ikke så meget, som da han var fabrikschef, men på niveau med en specialist. Og pilen på omsætningen peger opad. Også selv om han venter at 2023 bliver et år med mindre vækst.

Tage Søborg 54 år, født i Vegger mellem Nibe og Aars.

Uddannet maskintekniker.

Ansat hos Nordjysk Kobling (NK) indtil 2016, hvor han var fabrikschef i Støvring.

Har blandt andet været med til at få fabrikker i Slovakiet, Korea og Vietnam op at stå.

Oprettede i 2016 Tas Caliper, da caliper-delen blev solgt fra og den nye ejer ikke ville fortsætte med at producere til udgåede modeller.

Gift, har tre voksne børn.

Tidligere til motionsfodbold, og har også været frivillig træner i Aars IK

Favoritbil: Porsche 911 fra sidst i 70'erne - men kører i en Audi A6.

Fun fact: Var som ung DJ i en tre år. Følger stadig med og har af nutidige navne nordjyske Jonah Blacksmith blandt favoritterne.

Fast årlig gæst på Nibe Festival i mere end 20 år. Tage Søborg VIS MERE

Intet arbejde hjemme

- Jeg vil også hellere have, at Tas Caliper vokser solidt end at det bare går hurtigt. Man skal ikke være så utålmodig, siger han.

Det princip har han altid formået at efterleve, lige meget hvor travlt han har haft. Og selv om arbejdsdagen godt kan være 12 timer lang, er den slut, når han går ind gennem hoveddøren derhjemme.

- Jeg er ikke typen, der tjekker arbejdsmail derhjemme. Og jeg har ikke mobilen ved siden af mig om natten, den ligger til opladning et andet sted. Det ved dem, jeg arbejder sammen med også godt. Jeg har altid skilt arbejde og fritid ad. Det er en af grundene til, at jeg næsten aldrig har haft stress. Og som fabrikschef har jeg ofte arbejdet lige så længe, som jeg gør nu, fortæller han.

Selv om calipere trods alt er et begrænset område, skal der mange hundrede dele til at sikre, at Tas Caliper kan klare alle ordrer op til 75 mm. Foto: Martél Andersen

Gør klar til fremtiden

Han har da også lagt skinner ud for fremtiden. Efter årene som iværksætter tager Tas Caliper nu skridtet videre. Et "Advisory Board" af folk med branchekendskab er nedsat for at rådgive ham, og Tage Søborg er ikke i tvivl om, at der venter flere kunder på ham derude:

- Kunderne er nok mere krævende i starten end til almindelige biler. Det kræver en masse teknik-snak og tillid. Men derefter er de også rigtigt trofaste. Det kan jeg godt lide, siger han.

Trods sin glæde ved de lidt ældre biler kører han fortsat i en almindelig model. Et folkevognsrugbrød er dog ved at blive renoveret til reklamebrug, og han ved godt, hvad han vil have en gang i fremtiden:

- Det skal være en Porsche 911. En årgang fra sidst i 70'erne. Dengang fik de galvaniseret undervognen, røber han.