Heftig start på black friday: Netbutik får 3000 ordrer i timen

INDLAND:De danske netbutikker melder om en heftig start på black friday, hvor forbrugerne allerede torsdag aften kastede sig over de mange tilbud.

- Vi har forrygende travlt. I går ved midnat, hvor vi slog de digitale døre op, havde vi dobbelt så mange besøgende og ordrer som sidste år. Efter en mere rolig nat er kunderne nu for alvor stået op, og vi har 3000 ordrer i timen – det svarer til det, vi samlet set får på en normal fredag. Hvis det holder – og det tror jeg – så slår vi sidste år markant. Og det er ikke kun i Danmark. I Tyskland, hvor vi konkurrerer direkte med Amazon buldrer vi også frem. Det er så fedt.

Sådan beskriver Ivan Jæger fra proshop.dk starten på black friday.

Rekord i sigte

Proshop.dk er langt fra alene, forklarer Niels Ralund, administrerende direktør i Foreningen for Dansk Internethandel (FDIH), som hele morgenen har modtaget meldinger fra netbutikker landet over.

- Langt de fleste ligger over budget og markant over omsætningen sidste år, så hvis vi holder tempoet, slår vi rekorden for største salgsdag nogensinde. Jeg vil håbe, at medarbejderne har taget løbeskoene på og drukket godt med kaffe, for det kan godt blive en lang dag.

Mange netbutikker har tyvstartet og udvidet til black week for at give forbrugerne flere tilbud og bedre tid til at finde de rigtige varer. Det har rigtig mange forbrugere udnyttet, men det betyder ikke, at al krudtet er blevet brændt af inden black friday.

- Selv om vi tyvstartede med black week, så er black friday startet meget vildere ud, end man kunne forestille sig. Vi var lidt i tvivl, om vi kunne holde dampen oppe efter fire år med massiv vækst, men klokken 7 lå vi 84 procent foran sidste år på samme tidspunkt. Med de marketingtiltag vi har kørt i stilling, er forventningen nu, at vi kan fordoble antallet af ordrer fra sidste år, siger Dennis Drejer, indehaver af rito.dk.

På hele ugen ligger rito.dk 63 procent foran black week sidste år.

Voldsom nat

Hos netbutikken morfars.dk er man også langt foran sidste år efter en voldsom nat, forklarer Kim Eriksen.

- Vi rettede priserne klokken 23.15 og sendte første mail ud til kunderne umiddelbart efter. Mens jeg rettede priser, begyndte det - præcis som når prisnedsætteren i Føtex går sin runde. I dag kl. 7 var vi allerede 40 procent over omsætningen på samme tidspunkt sidste år.

Mobilepay i massiv fremgang

Travlheden smitter også af på Mobilepay, som mange forbrugere vælger at benytte til deres indkøb. Betalingstjenesten har en forventning om at nå en omsætning på over 300 millioner kroner i løbet af black friday, og efter natten og den tidlige morgen er man godt på vej til at nå målet - omsætningen er allerede nu 80 procent større end på samme tidspunkt sidste år, forklarer Lars Green, der er ansvarlig for Mobilepay Online.

- Der er virkelig fart på, og ifølge vores tal, så er vi nu forbrugernes foretrukne betalingsløsning på nettet. Et godt eksempel er i Babysam, hvor vi står for 51 procent af alle netbetalinger.

FDIH har talt med flere af leverandørerne, som skal sørge for, at de mange pakker når frem til forbrugerne. De forklarer sammenstemmende, at der i forvejen er voldsomt tryk på kedlerne, men at de er grundigt forberedt.

- Vi har bl.a. styrket vores kapacitet og udleveringsnetværk markant ved at åbne 450 nye udleveringssteder i butikker, mens det mere end 200 steder er muligt at hente pakker i de nye Nærbokse. Vi har også arbejdet på at sikre en hurtigere afvikling af black friday for netbutikkerne i år. På 50 udvalgte indleveringssteder landet over kan netbutikkerne ekstraordinært komme med deres pakker søndag efter black friday, og så lander de hos modtagerne allerede mandag, siger Stine Sander, chef for eCommerce hos PostNord.