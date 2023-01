Helgstrands nye regnskab slår alle rekorder

VODSKOV:Det var en vild vennetjeneste fra en tidligere ejendomsmilliardær, der i 2008 hjalp stjernerytteren Andreas Helgstrand i gang med at handle heste på egen hånd.

Siden er Helgstrand blevet milliardær på at sælge dyrebare heste til velhavende kunder over hele verden, og den omdiskuterede hestehandler vækker nu igen opsigt.

Denne gang med et nyt regnskab, der sprænger alle rammer.

I seneste regnskabsår solgte Helgstrand Dressage heste for lige knap 530 millioner kroner – det højeste nogensinde. Samtidig satte indtjeningen rekord med et driftsresultat på 153 millioner kroner.

Dermed cementerede Andreas Helgstrand sin position som en af de mest succesrige inden for opdræt og salg af kostbare dressurheste.

I regnskabet lyder det, at driftsresultatet oversteg ledelsens forventninger. Det skyldes et øget salg af heste, og at omkostningerne er steget mindre end omsætningen.

Og det slutter ikke der.

På en yacht i Caribien

I indeværende regnskabsår budgetterer Helgstrand Dressage med et driftsresultat på mellem 150 og 175 millioner kroner.

Altså et resultat, der potentielt igen sætter rekord.

Andreas Helgstrand grundlagde sin stutterivirksomhed tilbage i 2009. Han havde forinden arbejdet i mange år på Lego-ejer Kjeld Kirk Kristiansens stutteri Blue Hors.

På et tidspunkt hjalp Helgstrand den ridesportsglade rigmand Ole Vagner med at finde en hest og blev som tak inviteret med på en ferie i Caribien.

Her, på Ole Vagners yacht, blev Helstrand bjergtaget af den ekstravagante livsstil og dristede sig til at spørge Ole Vagner, hvordan man egentlig fik råd til sådan en sejlbåd.

- Man bliver selvstændig, lød Ole Vagners svar.

Blev milliardær på frasalg

Hjemme i Danmark kvittede Andreas Helgstrand sit job hos Blue Hors, og med Ole Vagner som kautionist kunne han købe godset Møgelmosegård i Vodskov - og omdanne det til et af verdens bedste træningscentre for dressurheste.

Siden opbyggede Helgstrand den millionforretning, som han i 2018 solgte cirka halvdelen af til kapitalfonden Waterland. Handlen gjorde ham til milliardær.

Og væksten er – med undtagelse af coronaåret, der forhindrede velhavende udlændinge i at rejse til Vodskov og købe dyre heste – fortsat.

Blandt andet via en række store opkøb.

Sidste sommer overtog koncernen bag Helgstrand Dressage, Global Equestrian Group, et af verdens største hestesportssteder i Florida. Siden har man også overtaget det amerikanske streamingselskab Showgroundslive og den tyske dressurstald Outstanding Stables by Patrik Kittel.

Det har, kombineret med det stigende salg af heste, sendt omsætningen i Global Equestrian Group op i 1,3 milliarder kroner.

Helgstrand Dressage holder til i Uggerhalne ved Vodskov. Foto: Henrik Bo

Massiv kritik

Selvom Helgstrand Dressage nu igen kan bogføre et trecifret millionoverskud, har det nordjyske stutteri og dets stifter også været omdrejningspunkt i en lang række kritiske artikler.

Nordjyske har afsløret, hvordan Helgstrand gennem flere år har snydt forretningspartnere i forbindelse med handler med heste, som de har ejet i fællesskab. Blandt andet er heste til flere millioner kroner blevet solgt bag om ryggen på medejerne – og til langt højere priser end oplyst.

Skriftlige aftaler er blevet brudt op til flere gange og salgskontrakter og fakturaer hemmeligholdt.

Selv har Andreas Helgstrand afvist alle beskyldninger.