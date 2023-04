Henning Kjeldsen får nej til norsk millionhandel

SKAGEN:I efteråret sagde de norske myndighederne nej til, at Henning Kjeldsen kunne købe sig ind i et stort norsk rederi, fordi der svævede en straffesag over hovedet på Henning Kjeldsen i Danmark.

Det var sagen om kvotesnyd for millioner, som Kjeldsen på daværende tidspunkt var dømt for i byretten.

Sagen fik Henning Kjeldsen til at sælge størsteparten af sine danske fiskekvoter samt fartøjer for 2,4 milliarder kroner.

Størstedelen af kvoterne blev solgt videre til de svenskejede selskaber, Astrid Fiskeri og Themis Fiskeri, der - ligesom Henning Kjeldsen - holder til i Skagen.

Han solgte også sin kæmpekutter på 87 meter til Hirtshals-rederiet Isafold for et 3-cifret millionbeløb.

Frikendt i landsretten

Kort efter at de norske myndigheder sagde nej blev Henning Kjeldsen frikendt i landsretten i alle anklagepunkter om snyd med kvoter.

Bøder og konfiskation for mere end 200 millioner kroner bortfaldt.

De omdiskuterede fiskekvoter I 2002 vedtog Folketinget, at fiskekvoter - retten til at fange en vis mængede fisk ud af den samlede danske fangst - kunne handles indbyrdes mellem fiskerne.

Formålet med kvoterne var at forbedre økonomien i dansk fiskeri, der var elendig.

Kvotesystemet måtte ikke resultere i monopoler, var intentionen.

Kvotesystemet var en succes i den forstand, at økonomien i dansk fiskeri blev stærkt forbedret.

I 2017 kom statsrevisorerne med en rapport, der afslørede, at en række storfiskere havde opkøbt store fiskekvoter.

Ifølge en tilhørende rapport fra Rigsrevisionen ejede 16 store fiskere 66 procent af kvoterne for sild, makrel og industrifisk, mens 10 storfiskere ejede 47 procent af kvoterne for torsk, rødspætte og jomfruhummer.

I rapporten omtaler Rigsrevisionen også indikationer af, at der var opkøbt kvoter gennem stråmandsvirksomheder.

Nogle storfiskere blev politianmeldt, men senere blev hovedparten af anmeldelserne trukket tilbage. Senere blev nogle af anmeldelserne indgivet igen.

I 2019 erklærede Henning Kjeldsen, at han ville trække sig ud af fiskeriet på grund af den "hetz", der blev ført imod ham. Senere på året ombestemte han sig. VIS MERE

Dermed var vejen banet for at gøre endnu et forsøg på at komme ind i norsk fiskeri.

Det har Henning Kjeldsen derfor gjort.

Men myndighederne har sagt nej igen. Denne gang med en anden begrundelse.

Sådan var konstruktionen

Henning Kjeldsen har sammen med de norske fiskere Bjørn Wilhelm Kjellby og Arild Andre Ludvigsen sidste år stiftet selskabet Hebjar Holding AS.

Henning Kjeldsen ejede 40 procent af selskabet. De to øvrige rejer hver 30 procent. Gennem et andet selskab blev der købt båd og kvoter til over 1600 ton torsk, kuller og sej. En samlet investering på 250 millioner norske kroner.

Efter det første afslag blev Henning Kjeldsen købt ud af selskabet.

Efter at være blevet frikendt i landsretten søgte Henning Kjeldsen atter om at blive medejer af selskabet igen i december. Henning KJeldsen købte også ifølge Kystmagasinet i samme måned det 36 meter lange fiskerfartøj "Myggenes".

Af det danske skibsregister fremgår det, at det er Henning Kjeldsens selskab Gitte Henning Pelagic A/S, der ejer «Myggenes», men til Kystmagasinet siger den nordjyske storfisker dog, at han ikke ejer «Myggenes».

Derfor fik Kjeldsen nej

Men Henning Kjeldsen kommer tilsyneladende ikke til at fiske i norske farvande lige nu.

Umiddelbart opfylder selskabskonstruktionen i Hebjar Holding AS nationalitetskravet i deltagerlovens §5, om at den udenlandske andel i selskabet højest må være 40 procent. Det skriver Kystmagasinet.

Men en nærmere gennemgang af de indsendte låneaftaler viste, at henning Kjeldsen via sit selskab Henning Kjeldsen ApS finansierede alle aktierne i Lindesnes Fiskeriselskap AS.

Dermed ville Kjeldsen få fuld kontrol over selskabet.

Myndighederne har sagt nej igen med den begrundelse, at Hening Kjeldsen via sit lån på 270 millioner kroner til Lindesnes Fiskeriselskap får fuld kontrol over rederiet.

Kystmagasinet skriver, at disse låneaftaler efter direktoratets vurdering indikerer, at Lindesnes Fiskeriselskab AS og fartøjet “Astrid” begge drives og vil blive drevet for Henning Kjeldsen og hans selskab for deres regning og risiko.