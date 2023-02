Henning Kjeldsen forsøger igen at blive ejer i udlandet

SKAGEN:Sidste efterår forsøgte den nordjyske storfisker Henning Kjeldsen at investere i et nyt storstilet fiskerieventyr i Norge.

Planerne blev dog bremset af først Fiskeridirektoratet, og senere af Nærings- og Fiskeridepartementet i Norge, da Kjeldsen på det tidspunkt var dømt for snyd med fiskekvoter.

Siden er Henning Kjeldsen dog blevet frikendt i Landsretten, og nu forsøger han igen at få tilladelse til at investere i Norge.

Det skriver det norske medie Kystmagasinet.

Store planer i Norge

Byretten i Holstebro idømte i december 2021 Henning Kjeldsen en bøde på 54 millioner kroner og et krav om konfiskation på 162,5 millioner kroner for gennem stråmænd at have skaffet sig adgang til langt flere fiskekvoter, end loven tillader.

Herefter valgte storfiskeren at sælge en stor del af sine danske fiskekvoter og fartøjer for over to milliarder kroner.

I stedet var planen at investere i norsk fiskeri, hvor Kjeldsen, der er bosat i Skagen, havde allieret sig med to lokale fiskere, Bjørn Wilhelm Kjellby og Arild Andre Ludvigsen.

De stiftede i marts i år fiskeriselskabet Hebjar Holding AS. Her ejede Kjeldsen 40 procent og de to andre fiskere hver 30 procent.

Gennem et andet selskab blev der købt båd og kvoter til over 1600 ton torsk, kuller og sej. En samlet investering på 250 millioner norske kroner.

Men med henvisning til Kjeldsens dom i Danmark ville de norske fiskerimyndigheder ikke give selskabet tilladelse til at eje norske fiskeskibe eller fiskekvoter.

Herefter blev Henning Kjeldsen købt ud af selskabet.

Pure frifundet

I november 2022 blev Henning Kjeldsen dog pure frifundet i Landsretten, og det har åbnet for, at Kjeldsen igen søger om tilladelse til at investere i det norske selskab.

Ifølge Kystmagasinet har Henning Kjeldsen søgt om tilladelse til at eje 40 procent af selskabet Lindesnes Fiskeriselskap AS, der ejes af Hebjar Holding AS med Bjørn Wilhelm Kjellby og Arild Andre Ludvigsen.

Allerede 13. december søgte Henning Kjeldsen om at få lov til at blive medejer af selskabet, og indtil videre har Fiskeridirektoratet bedt om en række informationer. Blandt andet vil direktoratet gerne vide, hvad den nordjyske fisker ejer i Danmark og i udlandet, læse afgørelserne fra Byretten i Holstebro og Landsretten samt høre nærmere om investeringen i Hebjar Holding AS og Lindesnes Fiskeriselskap AS.

Muligt nyt skib

Kystmagasinet vurderer, at der er gode muligheder for, at Kjeldsen får lov til at investere i det norske selskab.

Der er nemlig flere eksempler på, at udenlandske selskaber ejer op til 40 procent af norske fiskerederier - også selskaber, der er blevet dømt for ulovligt fiskeri i udlandet.

Det nye skib «Myggenes» er ifølge skibsregistret ejet af Henning Kjeldsens selskab, men storfiskeren siger, at han ikke ejer «Myggenes». Foto: Vesselfinder

Kystmagasinet skriver også, at Henning Kjeldsen for to måneder siden købte det 36 meter lange fartøj «Myggenes» bygget på Karstensen Skibsværft, og at dette fartøj sandsynligvis bliver Lindesnes Fiskeriselskaps nye fartøj, hvis Henning Kjeldsen bliver hovedaktionær.

Af det danske skibsregister fremgår det, at det er Henning Kjeldsens selskab Gitte Henning Pelagic A/S, der ejer «Myggenes», men til Kystmagasinet siger den nordjyske storfisker dog, at han ikke ejer «Myggenes».