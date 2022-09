Henning Kjeldsens store plan spoleret

SKAGEN:Den nordjyske storfisker Henning Kjeldsen, der sidste år blev dømt for kvotefusk, har fået spoleret sine planer om et nyt storstilet fiskerieventyr i Norge.

I hvert fald for nu.

Selskabet var ellers stiftet, båden købt og kvoterne sikret. Men Fiskedirektoratet i Norge har nægtet Kjeldsen at investere i norsk fiskeri på baggrund af sagen om omfattende snyd med fiskekvoter.

Det skriver norske fiskeribladet.no.

Henning Kjeldsen blev i december ved byretten i Holstebro idømt en bøde på 54 millioner kroner og et krav om konfiskation på 162,5 millioner kroner for gennem stråmænd at have skaffet sig adgang til langt flere fiskekvoter, end loven tillader.

Dommen er anket til Landsretten, og i mellemtiden har Henning Kjeldsen solgt en stor del af sine danske fiskekvoter for over to milliarder kroner.

Kæmpe investering i båd og kvoter

I stedet var planen at investere i norsk fiskeri, hvor Kjeldsen, der er bosat i Skagen, havde allieret sig med to lokale fiskere, Bjørn Kjellby og Arild Ludvigsen.

De stiftede i marts i år fiskeriselskabet Hebjar Holding AS. Her ejer Kjeldsen 40 procent og de to andre fiskere hver 30 procent.

Gennem et andet selskab, Lestaskjeret, blev der købt båd og kvoter til over 1600 ton torsk, kuller og sej. En samlet investering på 250 millioner norske kroner.

Men de norske fiskerimyndigheder ville ikke give selskabet tilladelse til at eje norske fiskeskibe eller fiskekvoter med henvisning til Kjeldsens dom i Danmark.

- Efter vores vurdering vil brug af stråmænd for at tilegne sig fiskekvoter være et alvorligt brud på grundlæggende regler – også efter norsk fiskerilovgivning. Almene fiskeri- og samfundsmæssige hensyn tilsiger, at man er forsigtig med at tillade udenlandske ejere med den historik at eje andele i norske fiskeskibe, skriver Fiskeridirektoratet i sin afvisning.

Henning Kjeldsen blev i december ved byretten i Holstebro idømt en bøde på 54 millioner kroner og et krav om konfiskation på 162,5 millioner kroner for gennem stråmænd at have skaffet sig adgang til langt flere fiskekvoter, end loven tillader. Arkivfoto: Betina Garcia/Ritzau Scanpix

Kjeldsen købt ud

For at kunne komme i gang med fiskeriet har Bjørn Kjellby og Arild Ludvigsen måttet købe Henning Kjeldsen ud af deres fælles selskab, skriver fiskeribladet.no. Samtidig er afvisningen af Kjeldsens ejerskab anket.

Den anke tager Fiskeridirektoratet i Norge imidlertid først stilling til, når Henning Kjeldsens ankesag i Danmark er afgjort, lyder det.

Henning Kjeldsen har ikke ønsket at kommentere sagen over for fiskeribladet.no. Adm. direktør i Hebjar Holding, Bjørn Kjellby, siger imidlertid, at man for nuværende "ikke gør mere sammen med Kjeldsen."

Den 59-årige Henning Kjeldsen har tidligere udtalt, at han "forventer frifindelse" ved landsretten, når ankesagen vedrørende snyd med fiskekvoter til næste år bliver afgjort.

Skagen-fiskeren er blandt landets rigeste. Da han tidligere i år solgte de fiskekvoter, som var placeret i hans selskab Gitte Henning Pelagic A/S, var salgsprisen for kvoterne 2,4 milliarder kroner.

Nordjyske har tidligere beregnet, at handlen udløste en gevinst på 1,6 milliarder kroner, hvis salgsprisen sættes i forhold til, hvad de solgte fiskekvoter oprindelig kostede at anskaffe.

De omdiskuterede fiskekvoter I 2002 vedtog Folketinget, at fiskekvoter - retten til at fange en vis mængede fisk ud af den samlede danske fangst - kunne handles indbyrdes mellem fiskerne.

Formålet med kvoterne var at forbedre økonomien i dansk fiskeri, der var elendig.

Kvotesystemet måtte ikke resultere i monopoler, var intentionen.

Kvotesystemet var en succes i den forstand, at økonomien i dansk fiskeri blev stærkt forbedret.

I 2017 kom statsrevisorerne med en rapport, der afslørede, at en række storfiskere havde opkøbt store fiskekvoter.

Ifølge en tilhørende rapport fra Rigsrevisionen ejede 16 store fiskere 66 procent af kvoterne for sild, makrel og industrifisk, mens 10 storfiskere ejede 47 procent af kvoterne for torsk, rødspætte og jomfruhummer.

I rapporten omtaler Rigsrevisionen også indikationer af, at der var opkøbt kvoter gennem stråmandsvirksomheder.

Nogle storfiskere blev politianmeldt, men senere blev hovedparten af anmeldelserne trukket tilbage. Senere blev nogle af anmeldelserne indgivet igen.

I 2019 erklærede Henning Kjeldsen, at han ville trække sig ud af fiskeriet på grund af den "hetz", der blev ført imod ham. Senere på året ombestemte han sig. VIS MERE

Solgte sin nye kæmpekutter

Flere af sine store fiskerbåde har Kjeldsen også skilt sig af med. Blandt andet en endnu ikke færdigbygget kæmpekutter på 87 meter, som Kjeldsen var ved at få bygget i Bilbao, Spanien.

Den er solgt for et trecifret millionbeløb til Hirtshals-rederiet Isafold, der er ejet af Lise Bjørn Jørgensen. Med i handlen fulgte også en god portion fiskekvoter.

Størstedelen af Kjeldsens danske kvoter har han solgt videre til de svenskejede selskaber Astrid Fiskeri A/S og Themis Fiskeri A/S.

Vil du ikke gå glip af de vigtigste nyheder fra nordjysk erhvervsliv? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev kvit og frit her.