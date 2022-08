Henrik satser: Driller naboby med sin egen erhvervspark

AARS:Få det hele til den halve pris. Var det noget?

Sådan cirka kan man sammenfatte tilbuddet fra Vesthimmerlands første private erhvervspark, der er ved at dukke frem af jorddyngerne ved Aars sydøstlige ende.

Et tilbud de færreste vil sige nej tak til. Men okay: Det er måske også en smule mindre man får, end det hele, hvis man sammenligner med erhvervsstærke Støvring. Og det gør Henrik Dalgaard. Men det er tæt på.

Afstanden til motorvejen ER længere - men hvor meget betyder fem til otte minutters ekstra transport, hvis andre ting er billigere? Det regnestykke kan kun gøres op på det enkelte firmas excel-ark.

- Prisen per kvadratmeter er den halve af, hvad man skal give for erhvervsjord i Juelstrupparken i Støvring. Og jeg synes faktisk at man får meget for pengene her, siger landmanden, og kigger ud over det, der før var et hjørne af gårdens jord.

Venter på prisfald

Det ligger ved et ekstra ben på den store rundkørsel, der blev anlagt, da Aars fik sin nye ringvej for fire år siden. Den forbinder nu Aggersundvej og Roldvej med ringvejen; Et forholdsvis stille sted, der skal lede tung trafik udenom Aars og til Farsø.

Her er der eng og lidt fugtigt i mulden, Så god landbrugsjord har det aldrig været. Men til lager, udstilling og kontor er det fint. Tre virksomheder har da også budt ind, og venter snart at opføre nye domiciler. Indtil videre lurepasser de dog på byggepriserne.

Sondrup A/S har købt en grund, der ventes at skulle bebygges til en anden virksomhed. Nordmas der sælger trucks af mange typer vender hjem til Aars efter et kortere eksil i Nørager, og Fenger Systems tager den foreløbig sidst afsatte plads.

En ny vej dukker op, og grundene nærmest Aggersundvej har fundet nye ejere. Der er dog 25.000 kvadratmeter ledige. Øverst til venstre i billedet ses udkanten af Aars by. Foto: Lars Pauli

Henrik Dalgaard har reserveret grunden nærmest rundkørslen til sig selv. Han håber den kan blive til en tankstation for lastbiler og lignende.

- Håndværkspriserne er jo i top, så der er ikke noget at sige til, at de lige ser tiden an. Om ikke udgifterne til at bygge skulle falde noget. Men ellers er de klar, lover Henrik Dalgaard.

Han kan ærgre sig over, at corona-epidemi og Ukraine-invasion har hæmmet både udvikling og interesse for parken. Men kun et skuldertræks tid; det kan hverken Henrik Dalgaard eller andre gøre så forfærdeligt meget ved.

Vej af kommunen

I mellemtiden er entreprenørmaskiner i gang med noget andet. De er ved at lægge den asfaltvej, der skal udgøre livsnerven i den nye erhvervsspark.

- Jeg har givet jorden til kommunen, mod at de lægger asfalt på. Tanken er også, at den på sigt skal sluttes til Roldvej i den anden ende, efterhånden som virksomhederne kommer til, fortæller Henrik Dalgaard.

Vesthimmerlands Kommune er nemlig også meget interesseret i at erhvervsparken kommer og bliver en succes. Ikke bare fordi man gerne vil have flere skattekroner i den altid sultne kasse på rådhuset. Behovet for nye erhvervsgrunde er der simpelt hen. Så hvis ikke Henrik Dalgaard havde lagt jord ud til erhvervspark, havde kommunen gjort det i nærheden.

"Der er ingen grund til det, når der er private planer om det samme. Det her bliver et fint supplement til de øvrige erhvervsgrunde, vi har i Aars. Vi skal have noget på alle hylder, sagde borgmester Per Bach Laursen (V) til NORDJYSKE, da startskuddet lød til erhvervsparken i maj sidste år.

Der ligger 25.000 kvadratmeter tilbage i etape 1, der er ledige. Umiddelbart til fem erhvervsgrunde, men det kan der forhandles om.