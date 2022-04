Han brækkede begge arme i alvorlig trafikuheld: Nu åbner Henrik kopi-restaurant

HVALPSUND:11. september sidste år blev 28-årige Henrik Kowalska med egne ord slået til "lirekassemand" i en motorcykel-ulykke ved Mariager. Han forsøgte at undvige et rådyr, kørte i rabatten ved vejen, der går langs fjorden - og havnede ude i fjorden. Med indre blødninger og utallige brækkede knogler.

Blandt meget andet brækkede han begge arme.

På mirakuløs vis fik han sig kæmpet tilbage op i rabatten - og tilkaldt hjælp.

Henrik Kowalska. Foto: Lars Pauli

Når Henrik Kowalska sammen med kokke-makkeren Martin Møller på fredag åbner restaurant Pakhuset på havnen i Hvalpsund er eneste synlige tegn på den voldsomme solo-ulykke, at leddet i hans højre hånd stadig er noget stift.

- Godt nok ikke lige det allerbedste sted for en højrehåndet kok, men når man tænker på, hvad jeg var igennem sidste efterår, så klager jeg nu ikke, smiler Henrik Kowalska, som ser frem til at blive forpagter på restauranten sammen med 42-årige Martin Møller. Sidstnævnte driver i forvejen selskabslokalerne Event & Gastronomi i Farsø, som også er mad ud af huset til selskaber samt firmaer.

Henrik Kowalska (tv.) sammen Martin Møller - også kaldet Sulfo ... Foto: Lars Pauli

Pakhuset er en kopi af den ikoniske restaurant Pakhuset på Skagen Havn.

Restauranten i Hvalpsund med Skagen-inspiration er opført af Ejgil Bach, som i sin tid ejede et bådeværft på havnen i den vesthimmerlandske by.

Bådeværftet brændte imidlertid og i stedet byggede familien Bach Restaurant Pakhuset.

Familien Bach har drevet restauranten selv i nogle år, men fredag overtager Henrik Kowalska og Martin Møller forpagtningen.

Og de ligger ikke skjul på, at det er med henblik på sammen at købe restauranten senere.

Kokken Henrik Kowalska. Foto: Lars Pauli

- Der er et kæmpe potentiale i det her sted. Se lige den der beliggenhed, mand!

- Limfjorden ligger lige udenfor vinduet, siger Martin Møller og vifter ud med armene i skovmandsskjorten.

Hjem til Farsø

Efter en kokkekarriere på blandt andre Scheelsminde, Stygge Krumpen og Tivoli i Aalborg vendte han for et par år siden tilbage til hjembyen Farsø for at åbne Event og Gastronomi.

Da Ejgil Bach kom med et tilbud om at overtage Pakhuset i Hvalpsund, var han hurtig til at slå på tråden til sin kokkemakkeren Henrik Kowalska, der er udlært kok på den fem-stjernede restaurant Kongebrogaard ved Middelfart.

Pakhuset ligger lige ud til havnen i Hvalpsund. Foto: Lars Pauli

- Det er kun én gang man får sådan en mulighed, så det var bare om at handle hurtigt, siger Martin Møller, der i hjembyen Farsø ikke bliver kaldt andet end "Sulfo".

Han startede nemlig som opvasker på det lokale hotel i byen, hvor han senere blev udlært kok ...

Martin Møller, der er uddannet kok og indehaver af Event & Gastronomi, bliver i hjembyen aldrig kaldt andet end "Sulfo" Foto: Lars Pauli

Makkerpar

Det er kun godt et år siden, det nye makkerpar på Pakhuset lærte hinanden at kende.

Det var i forbindelse med, at Henrik Kowalska var ansat på et eventbureau, som Martin Møller samarbejdede med.

De to fandt ud af, at de gik godt i spænd sammen, og Henrik Kowalska var da heller ikke længe om at sige ja til kompagniskab omkring Pakhuset, da "Sulfo" ringede for at tilbyde ham makkerskab omkring restauranten på bådehavnen.

Indtil den opringning havde Henrik Kowalska ikke tænkt tanken om at skulle være selvstændig.

Martin Møller der er uddannet kok og indehaver af Event & Gastronomi. Foto: Lars Pauli

- Martin får alle de vilde idéer, og jeg er den lidt mere praktiske, som forsøger at få styr på alle de vilde idéer. Vi er sgu´ et ret godt team på den måde, siger Henrik Kowalska, som sammen med makkeren har lejet et hus ikke langt fra restauranten i Hvalpsund, så de kan være tæt på Pakhuset i startfasen.

Pakhuset i Hvalpsund. Foto: Lars Pauli

Det bliver dog primært Henrik Kowalska, som skal drive stedet, da Martin Møller også har Event & Gastronomi i Farsø at skulle bruge tid på.

Den har han - på trods af et par hårde corona-år - fået banket op til det, han selv betegner som "en skidegod forretning".

- Det er klart, at vi satser på nogle synergieffekter ved at have to restauranter kørende, siger Martin Møller.

Åbent syv dage om ugen

Restauranten åbner som nævnt fredag - det sker for at få påsken med.

Pr. 1. maj er det tanken at have åbent alle ugens syv dage med a la carte. Desuden er det tanken også at kunne tilbyde kurser og konferencer.

Pakhuset ligger i et område omkring bådehavnen i Hvalpsund, som i øjeblikket er ved at blive renoveret - og hvor der er planlagt nyt boligbyggeri.

Martin Møller og Henrik Kowalskas planer inkluderer en iskiosk udenfor restauranten.