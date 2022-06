Henrik Sørensen sælger livsværk i milliardhandel

AALBORG:En af Nordjyllands største og mest succesrige erhvervsmænd sælger nu livsværket i en handel, der med al sandsynlighed gør ham til en af landsdelens rigeste.

Ejerleder Henrik Sørensen har således solgt aktiemajoriteten i Nørresundby-virksomheden Desmi til kapitalfonden One Equity Partners (OEP).

Det oplyser virksomheden i en pressemeddelelse.

OEP overtager 75 procent af Desmi, mens Henrik Sørensen og finansdirektør Jan Thaarup beholder de resterende 25 procent.

Salgsprisen offentliggøres ikke, men det er tidligere blevet anslået, at Desmi er op mod tre milliarder kroner værd.

- Vi ser frem til et stærkt partnerskab med adm. direktør Henrik Sørensen og hans ledelsesteam, udtaler Johann-Melchior von Peter, Senior Managing Director i OEP.

Desmi A/S Grundlagt i 1834, har mere end 900 ansatte.

Specialiseret i udvikling, produktion og salg af pumpesystemer samt oprensning af bla. oliespild.

Virksomhedens produkter bliver solgt i over 100 lande på seks kontinenter og har kontorer i 19 lande. Senest har Desmi åbnet kontor i Italien (i 2021).

Har afdelinger i Danmark, Norge, Sverige, England, Frankrig, Tyskland, Holland, Grækenland, Italien, Polen, Indien, Canada, USA, Sydamerika, Tanzania, Dubai, Kina, Sydkorea, Singapore og Indonesien. www.desmi.com VIS MERE

En lang historie

Med næsten 190 år på bagen har den nordjyske pumpeproducent Desmi overlevet nederlaget ved Dybbøl Mølle i 1864, to verdenskrige, talrige økonomiske kriser og en truende konkurs.

Virksomhedens historie går helt tilbage til 1834. Dengang hed den ”Henning Smiths Jernstøberi” og producerede bl.a. kirkeklokker, spytbakker og kakkelovne.

I dag sælger Desmi pumpeløsninger til først og fremmest skibs- og offshore-industrien på de globale markeder. Det er en kanon forretning.

Henrik Sørensen tiltrådte som topchef i Desmi i 1996. Foto: Claus Søndberg

I 2021 omsatte Desmi for knap 1,3 milliarder kroner og tjente næsten 100 millioner kroner efter skat. I flere år har indtjeningen været endnu højere. Og det er sket under Henrik Sørensens ejer- og lederskab.

Pantsatte og tog lån

Henrik Sørensen tiltrådte som topchef i Desmi i 1996. I 2003 pantsatte han en stor del af sit landsted og tog lån i to forskellige banker for at skrabe nok penge sammen til at købe sig ind i Desmi.

Siden har han og familien løbende øget sin ejerandel til 80 procent. Indtil nu.

- Det har været vigtigt for os at finde en ny ejer, der ønsker at fortsætte vækststrategien inden for Flow Technology og at udbygge Desmis gode brand, og det er nøjagtigt det OEP ønsker. Det glæder mig derfor at byde OEP velkommen som ny hovedaktionær i vores fantastiske virksomhed, udtaler Henrik Sørensen.

For to år siden satte Henrik Sørensen første gang et til salg-skilt på sin virksomhed. Men corona kom i vejen og forpurrede salget.

I februar i år bekræftede Henrik Sørensen så over for Nordjyske, at salgsprocessen var genoptaget. Og nu er køberen altså fundet.

- Med en næsten 190-årig virksomhedshistorie ser vi frem til begynde næste fase med støtte fra vores nye partner. OEP deler vores vision i forhold til udvikling af Desmi, og OEP har en mangeårig historik inden for opbygning af markedsledende industrivirksomheder, udtaler Henrik Sørensen.

Desmi har over 900 ansatte fordelt på flere lokationer rundt om i verden. Foto: Claus Søndberg.

Et nyt guldæg

Desmi har hovedsæde i Nørresundby, og dens kerneforretning er at producere pumper og pumpesystemer til det maritime, fjernvarmeværker, industrien, militæret samt til oprensning af oliespild.

Derudover har Henrik Sørensen fundet et nyt guldæg; aqua-kultur.

Det er produktionsanlæg beregnet til opdræt af fisk - især til laks - hvilket er en kæmpemæssig forretning på verdensplan. Indtil videre udgør pumpe-systemer til aqua-kultur en mindre del af Desmis milliardomsætning, men det er et forretningsben, som Henrik Sørensen forventer vil vokse markant.

Sidste år vandt Desmis datterselskab, Desmi Ocean Guard, der står for produktion til det maritime område, Børsens gazellepris for Danmarks hurtigst voksende fremstillingsvirksomhed.

Det skete efter en vækst på mere end 3.000 procent siden 2017.

Derfor solgte han

Når Henrik Sørensen overhovedet har ønsket at sælge livsværket, skyldes det dels, at børnene ikke skal overtage, dels ønsket om at kunne hellige sig andre ting.

- Jeg er sund og rask og har hovedet fuld af gode ideer til andre projekter, så jeg føler, at tiden, her efter coronaen, er ved at være rigtig til at overveje et helt eller delvist salg, har han tidligere udtalt til Nordjyske.

Han har blandt andet været i færd med at opkøbe gårde og jord for at skabe et større landbrug, som han selv vil drive.

Henrik Sørensen er bosat på landstedet Stenseminde i Vadum.