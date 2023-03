Her arbejder de ansatte, når de har lyst - og det er en god forretning

THISTED:I 2021 afskaffede it-virksomheden Bornerups A/S i Thisted alle de fysiske arbejdspladser på kontoret og erstattede dem med ”drop-in-løsninger”, hvor medarbejderne kan mødes, når det er nødvendigt, og ellers arbejde hjemme.

Løsningen blev en så stor succes, at man senere besluttede at sætte virksomhedens 18 ansatte helt fri, så de i dag kan arbejde, når de har lyst.

Og den form for fri ledelse kan tilsyneladende godt betale sig - i hvert fald kan Bornerups nu offentliggøre et stærkt resultat for regnskabsåret 2022, hvor virksomheden har tjent 3 millioner kroner før skat.

Virksomheden gennemgik ved årsskiftet til 2022 et generationsskifte, hvor brødrene Carsten og Casper Søe-Larsen overtog ejerskabet af softwarevirksomheden efter deres far, Christian Søe-Larsen.

- Vi har strømlinet forretningen og tilpasset og tilvalgt de produkter og de ekspertiser, hvor vi kan stræbe efter at blive de bedste. Det er en måde at sørge for, at medarbejdernes motivation er i top. Medarbejderne skal have en mulighed for at shine. Vi er ikke helt i mål med alle ændringerne, men vi er godt på vej på alle parametre, siger Carsten Søe-Larsen.

De to brødre driver i dag en virksomhed, hvor medarbejderne i høj grad har frihed under ansvar.

- Vi har en klar forventningsafstemning om, at det er de ansatte, der har ansvaret for eksekveringen af opgaverne. Det betyder lave omkostninger og stor fleksibilitet i forhold til kunderne, påpeger Carsten og Casper Søe-Larsen.

Ved at sætte medarbejderne fri, har man samtidigt gjort op med timeregistrering og fysisk tilstedeværelse.

- Vi betragter ikke arbejde som normtid på for eksempel 37 timer. Vi er af princip ligeglade med, om man møder til middag og går hjem kl. 15.00 for at møde ind igen om aftenen. Vi er alle sammen forskellige. Nogle arbejder bedst fra tidlig morgen, nogle om aftenen og nogle midt imellem. Det skal være sjovt at gå på arbejde. Det nytter ikke noget at slide sig selv i ihjel, påpeger Casper Søe-Larsen.

Det har givet en helt ny kultur i Bornerups A/S.

- Vi har en kultur, hvor man risikerer at ringe til en medarbejder, der måske er ude at gå en tur eller er til fitness, påpeger Casper Søe-Larsen.

At drive virksomhed på den måde kræver sit af såvel ledelse som medarbejdere, men det har givet pote i Bornerups tilfælde, understreger brødrene:

- Det har givet medarbejderne en enorm grad af frihed i forhold til privatliv og i forhold til at udføre deres arbejde. "Micro Management" er et fyord. Vi har ingen ansatte og får ingen ansatte, der har behov for, at ledelsen skal være inde over hele tiden. Derimod har vi medarbejdere, der har behov for sparring til udvikling, og det kan vi se i måden, de griber projekter og opgaver an på. De koordinerer og strukturer, udfører og følger op fuldstændigt selvstændigt og uden behov for Micro Management, også i forhold til kunderne, fortæller Carsten og Casper Søe-Larsen.