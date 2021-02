Her er Aalborg Forsynings alternativ til geotermi

AALBORG:Kullet skal være ude af den aalborgensiske fjernvarmeforsyning i 2028. Den eksisterende elkedel, overskudsvarmen fra Aalborg Portland og affaldsvarmen fra Reno Nord skulle have haft selskab af et 100 MW geotermianlæg – men sådan skulle det ikke være.

Kort før jul blev geotermien lagt på hylden – ikke endegyldigt men for nuværende.

Derfor har Aalborg Forsyning været ude og kigge sig omkring for at finde et alternativ.

Det har man fundet nu – om end en del af projektet stadig er på tegnebrættet.

Det skriver Electronic Supply.

- Vi erstatter Nordjyllandsværket med nye teknologier, siger direktør hos Aalborg Forsyning Søren Gais Kjeldsen – og han nævner i flæng damvarmelagre, havvandvarmepumper og de mere traditionelle luft-til-vand-varmepumper og endnu mere overskudsvarme.

100 MW havvandsvarmepumpe-anlæg

Når nu, at geotermien ikke kommer til at fylde i Aalborgs fjernvarmeforsyning, er det andre teknologier, som Søren Gais Kjeldsen forventer vil udgøre morgendagens energi i hans forsyningsområde.

På varmeproduktionssiden går Aalborg Forsyning ikke nye veje – men vælger som så mange andre forsynings- og varmeselskaber at gå med varmepumperne – altså de store af slagsen. Og i Aalborg planlægger man meget stort.

Her vil forsyningsselskabet etablere et havvandsvarmepumpeanlæg på 100 MW. Dertil kommer et anlæg med konventionelle luft-varmepumper på yderligere 100 MW.

Ydermere planlægger Aalborg Forsyning at etablere en elkedel mere – ud over den der allerede står på Nordjyllandsværket på Nefovej.

Samtlige projekter er dog stadig på tegnebrættet og der er endnu lang vej endnu før anlæggene er klar. De forventes idriftsat i perioden 2024 og frem mod 2028.

Demo på Nordjyllandsværket

Store dele af Nordjyllandsværket på Nefovej nord for Limfjorden er i øjeblikket ved at blive revet ned. Blok 1 og 2 og det gamle Snox-anlæg er ikke mere. Der skal nemlig gøres plads til nye teknologier.

- Morgendagens teknologier kommer ikke til at fylde al pladsen ud ved Nordjyllandsværket. Der skal opstilles en masse demonstrationsanlæg, men det er vi hverken halvt eller helt færdige med at udvikle på, siger Søren Gais Kjeldsen, der dog håber at kunne trække stregerne lidt strammere og tydligere op, når den nye forretningsudviklingschef Mathias Brassøe starter på jobbet i marts.

- Tanken er dog, at hvis man er en start-up-virksomhed og ønsker en demonstration af sin teknologi, så kan vi hjælpe med til at teste ved at den kobles på vores system, siger Søren Gais Kjeldsen.

Det er ikke kun demonstrationsprojekter og varmeproduktionsanlæg, der skal være plads til på det aldrende Nordjyllandsværk. I øjeblikket renoverer og genopbygger Aalborg Forsyning en del af bygningerne til sine medarbejdere. På sigt skal alle ansatte i Aalborg Forsyning nemlig samles nord for fjorden.

Damvarme i spil

Udover varmepumper og elkedel er forsyningsselskabet ved at afdække muligheden for at etablere et eller to store damvarmelagre på hver 500.000 kubikmeter vand ved Affalds- og Genbrugscenteret Rørdal.

Lagrene har været i udbud og dem er Søren Gais Kjeldsen nu i gang med at nærlæse.

- Med det produktionsflow vi har – især hen over sommeren – så kan det være fordelagtigt for os at kunne opmagasinere noget af al den varme, der produceres, siger Søren Gais Kjeldsen om bevæggrunden for damvarme-planerne og tilføjer:

- Hvis det virkelig er koldt, så kan man ved varmepumper og geotermi ikke bare skrue pludseligt op for varmen. Derfor har vi behov for at kunne trække varmen et andet sted fra, siger Søren Gais Kjeldsen.

Overskudsvarme & Power-to-X

Det er jo ingen hemmelighed for nogen aalborgensere, at en god del af fjernvarmen kommer som overskudsvarme fra Aalborg Portland. Og det har den gjort i mange år.

- Vi har jo et fantastisk samarbejde med Portland – på flere ledder. Historisk har vi aftaget en masse overskudsvarme og vi er klar til at aftage mere. Det snakker vi med dem om jævnligt, siger Søren Gais Kjeldsen.

Overskudsvarme-samarbejdet får i fremtiden et ekstra lag med power-to-x-projekter og CO2-fangst.

- Det næste vi skal i gang med er power-to-x og CO2-fangst. Vi er jo begunstiget med at havde Danmarks suværent største CO2-udleder. Og der kommer jo en hulens masse overskudsvarme fra power-to-x, siger han.

Det er dog ikke kun store spillere som Aalborg Portland, der bidrager til den aalborgensiske varme. Også producenten af vandkølere Asetek og Bilka har koblet sig på.

- Jeg håber, at der kommer flere på, nu man med den nye lovgivning har fjernet nogle af forhindringerne for overskudsvarmen, siger Søren Gais Kjeldsen

Geotermisk anlæg

Hvis alt var gået, som Aalborg Forsyning havde håbet, så havde selskabet ikke behøvet at installere varmepumpeanlæg.

I flere år har selskabet nemlig arbejdet på et geotermi-projekt på 100 MW. Men kort før jul måtte selskabet indstille udbuddet, da ingen leverandører havde afgivet et bud.

Selskabet havde endda været i dialog med en leverandør men på baggrund af udbudsbetingelserne kunne parterne ikke komme til enighed, hvorfor geotermiprojektet nu ikke længere er aktuelt. Men dog ikke helt opgivet.

- Vi har ikke opgivet tanken om at lave varme med geotermi, men det kan godt være, at vi skal finde andre veje, siger Søren Gais Kjeldsen.

Så for nuværende går han altså med havvandsvarmepumpeanlægget, de 100 MW varmepumper, overskudsvarmen, elkedlerne og damvarmen.

Og på spørgsmålet om, hvorvidt selskabet med det lille benspænd geotermien gav før jul, nu når at få udfaset kullene i 2028 svarer han:

- Vi følger planen og vi når det, siger Søren Gais Kjeldsen