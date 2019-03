Her er Apples nye iPads - og så meget koster de

USA: Den amerikanske it-gigant Apple præsentere mandag sine nyeste iPad-modeller, nemlig den ultratynde iPad Air (10,5 tommer), der er udrustet en A12 Bionic chip, som angiveligt forbedrer ydelsen med hele 70 procent sammenlignet med forgængeren. Billigste udgave koster 4.299 kr., men så har den kun WiFi. Skal man have en model med både WiFi og 4G-mobildata, starter priserne ved 5.399 kr.

Den nye iPad mini (7,9 tommer) er også udrustet med en A12 Bionic chip. Også her er priserne i det lidt høje leje: Startpriserne er 3.399 kr. for en model med WiFi og 4.499 kr. for en model med både WiFi og 4G-mobildata.

Disse priser er oplyst af Apple selv og er vejledende. Både iPad Air og iPad Mini leveres i versioner med 64 GB eller 256 GB.

Læs mere om Apples nye iPads her