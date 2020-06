Her er arbejdsløsheden størst: Unge under 30 år i Nordjylland

NORDJYLLAND:Hvis du er ung og under 30 år - og uden uddannelse - er der større risiko for at blive arbejdsløs under coronakrisen i Nordjylland - end i resten af landet.

Det viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE), der har kigget på, hvor mange personer i fire aldersgrupper, der har meldt sig ledige i perioden fra 9. marts til 31. maj.

Blandt Nordjyllands unge udgør antallet af nyledige 6,2 procent af beskæftigelsen. Det er det højeste niveau af nyledige blandt alle aldersgrupper på tværs af arbejdsmarkedsregionerne.

Til sammenligning udgør antallet af nyledige unge 5,2 procent på landsplan.

Og selv om alle aldersgrupper i Nordjylland topper med flest, der meldte sig ledige under coronakrisen, så er det altså de unge under 30 år, det er gået hårdest ud over.

- Coronakrisen gør ekstra ondt på de unge under 30 år i Nordjylland. De skal nu finde vej ud af ledighedskøen, og det er bare sværere, når man ikke har så meget erfaring eller netværk, siger Emilie Agner Damm, senioranalytiker i AE i en pressemeddelelse.

Unge hårdt ramt, særligt i Nordjylland Kilde: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Grafik: Christian Made Hagelskjær

Uddannelse er vejen frem

Emilie Agner Damm peger på, at de unge, der ikke allerede har en uddannelse eller er begyndt på én, bør overveje, om coronakrisen ikke er en god anledning til at tage hul på studierne.

- Det kunne være en videregående uddannelse eller en erhvervsuddannelse, der er god fremtid i. Undersøgelser viser, at vi kommer til at mangle faglærte i fremtiden, siger hun, men opfordrer også politikerne til at søsætte nye tiltag.

- Politikerne har allerede aftalt at oprette flere studiepladser, og det er et godt skridt på vejen. Men de bør også sparke gang i økonomien. Hvis man samtidig forbedrer muligheden for, at nedslidte kan trække sig tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet, bliver der bedre plads til de unge i virksomhederne, siger Emilie Agner Damm.

Kedelig nordjysk rekord

Nordjylland er den arbejdsmarkedsregion, hvor relativt flest har meldt sig ledige siden coronakrisens udbrud.

14.000 personer svarende til 4,9 procent af de beskæftigede i Nordjylland har meldt sig ledige i perioden fra 9. marts til 31. maj.

Tallet for hele landet er 4,3 procent. Vestjylland har haft den mindste stigning med 2,9 procent.