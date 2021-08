Her er coronakravet, som chefen ikke må stille: - Det kan være frustrerende

NORDJYLLAND:Der bliver stukket i arme på livet løs, og godt 75 procent af befolkningen er nu færdigvaccineret mod corona eller har fået det første stik.

Men der findes også danskere, som af forskellige årsager ikke ønsker at lade sig vaccinere. Det kan ifølge en ekspert sætte nogle arbejdsgivere i en penibel situation.

I USA har tv-stationen CNN netop fyret tre medarbejdere, fordi de mødte ind på arbejde uden at være blevet vaccineret mod Covid-19.

Den var ikke gået herhjemme.

Amalie Stæhr Jensen er chef for juridisk afdeling i Visma Dataløn, der er Danmarks største leverandør af lønløsninger. Hun siger i en pressemeddelelse, at man som arbejdsgiver ikke kan kræve, at ens medarbejdere bliver vaccineret.

- Det kan på nogle arbejdspladser være en fordel, at medarbejderne bliver vaccinerede hurtigst muligt, navnlig i brancher, hvor medarbejderne er i kontakt med mange forskellige mennesker i løbet af dagen. Men selvom du som arbejdsgiver gerne ser, at medarbejderne bliver vaccineret, så snart muligheden byder sig, kan du ikke pålægge dine medarbejdere at blive vaccineret, siger hun.

Amalie Stæhr Jensen, chef for juridisk afdeling i Visma Dataløn. PR-foto.

Tempoet er faldet

Vaccination mod coronavirus er nemlig frivillig, og alle skal således selv tage stilling til, om de vil modtage tilbuddet, pointerer hun.

Region Nordjylland er den region herhjemme, som har påbegyndt flest vaccinationer. I alt er godt 75 procent i gang eller helt færdige med at blive vaccineret mod Covid-19.

Til gengæld er tempoet for udrulningen af vacciner mod Covid-19 klinget af hen over sommerferien. I sidste uge blev der givet det laveste antal stik i cirka to måneder.

Selvom det for nogle arbejdsgivere ville være belejligt at vide, om medarbejderne bliver vaccineret eller ej, advarer Amalie Stæhr Jensen mod at spørge dem.

Vaccinationsoplysninger er nemlig helbredsoplysninger. Det betyder, at arbejdsgiver ikke har krav på at kende dem.

- Det kan være frustrerende for en arbejdsgiver ikke at kende medarbejdernes holdning til vaccination, især hvis medarbejderen skal sendes ud i samfundet. Men hvorvidt medarbejderen vælger selv at blive vaccineret eller ej, er ikke en oplysning, du som arbejdsgiver har krav på. Du må som arbejdsgiver hverken spørge om det eller bede om dokumentation på det, siger Amalie Stæhr Jensen.

Varsom med krav om vaccination

Ifølge hende vil der formentlig kunne opstå nogle helt særlige situationer, hvor manglende vaccination kan få betydning for medarbejderens ansættelsesforhold.

Det kan for eksempel være, hvis medarbejderen skal udføre et stykke arbejde i et land, hvor vaccination er påkrævet, og hvor manglende vaccination derfor vil få den betydning, at medarbejderen ikke kan udføre sit sædvanlige arbejde.

Amalie Stæhr Jensen anbefaler, at man som arbejdsgiver begynder med at overveje, om arbejdet kan tilrettelægges på anden vis, eller om medarbejderen kan udføre andre opgaver end de sædvanlige, inden man eksempelvis skrider til en opsigelse.

Det vil nemlig altid komme an på en konkret vurdering, om manglende vaccination kan medføre ansættelsesretlige konsekvenser - og i så fald hvilke.

- Grundlæggende er det juridisk en meget kompliceret situation, siger Amalie Stæhr Jensen.