Her er den billigste el-aftale lige nu

NORDJYLLAND: På de dyreste dage har strømmen været helt oppe at ramme ti kroner for en kWh. Andre dage har den i nogle timer af gangen været nærmest gratis, når man ser på den rene elpris.

Det er ikke uden grund, at det er blevet nærmest en folkesport at følge med i elpriserne på sin smartphone.

Nu er der sket noget, der har fået mange kunder til at skifte el-aftale op til årets sidste kvartal.

Flere elselskaber har nemlig hævet prisen på deres kvartalsvise fastprisaftaler.

Det er aftaler, hvor prisen på strøm bliver lagt fast hvert kvartal. Her har man altså en fast pris på sin strøm hele døgnet rundt for tre måneder af gangen.

Resten af året skal fastpriskunder hos Norlys og Andel Energi eksempelvis betale næsten fem kroner for en kWh.

Det er dobbelt så meget, som de betalte kvartalet før - og væsentligt mere end det, som dagsprisen ligger på i øjeblikket på den nordiske el-børs, Nordpool.

Og det har fået mange kunder til at skifte deres kvartalsvise fastprisaftale ud med en variabel elaftale, hvor elprisen skifter time for time - i håb om at kunne spare nogle penge.

Hvad er forskellen på en variabel aftale og en kvartalsvis fastpris? De fleste energiselskaber tilbyder to forskellige el-aftaler - en kvartalsvis fastpris og en variabel aftale. Men aftalerne kan hedde noget forskelligt fra selskab til selskab. Eksempelvis kalder Norlys sin variable elaftale for "flex-el", mens den hos Andel Energi hedder "TimeEnergi". Variabel elaftale

Her følger din el-pris markedsprisen, der bliver fastlagt på den nordiske elbørs Nordpool - det vil sige, at den skifter time for time. Fordelen ved en variabel elaftale er, at du kan følge med i timepriserne på strøm via en af de mange apps, der findes og udsætte tøjvasken eller opladningen af elbilen til de timer på døgnet, hvor strømmen er billigst. Elprisen fastsættes for et døgn af gangen, og derfor vil du på de fleste apps kunne finde morgendagens priser efter kl. 15 dagen før. Fordelen Har du mulighed for at planlægge hele eller dele af dit elforbrug udenfor den typiske spidsbelastningsperiode - og har du tid til at holde øje med timepriserne - er der penge at spare. Ulempen Fordi du ikke har en fast kilowattpris, kender du ikke dine el-udgifter de kommende måneder. Kvartalsvis fastpris

Her er prisen på din strøm låst i et kvartal af gangen. Det vil sige, at du betaler det samme for din strøm døgnet rundt - uanset hvordan timepriserne på elmarkedet udvikler sig. En kvartalsvis fastpris foregår typisk på den måde, at dit energiselskab "reserverer" strømmen til sine fastpriskunder forud for det kommende kvartal. Ud fra deres indkøbspris sætter de prisen på fastpriskundernes strøm de næste tre måneder. Fordelen Du kender nogenlunde dine udgifter det kommende kvartal, da du ved, hvad du skal betale per kWh - du bliver heller ikke ramt af vilde, pludselige prisstigninger. Ulempen Du sparer ikke penge, når elprisen pludselig tager et dyk. Tidligere kunne man hos mange energiselskaber få en fastprisaftale for hele år af gangen, men det produkt har de fleste taget af hylderne efter krigen i Ukraine, der gjorde elpriserne enormt ustabile. VIS MERE

Prishop hen over sommeren

- Vi har væsentligt flere henvendelser i øjeblikket fra kunder på det, vi kalder produktskifte. Og lige nu skifter folk fra pulje-el til vores variable aftale, flex-el, siger Michelle Hald, der er pressechef hos Norlys.

For blot en måned siden, var det omvendt, fortæller hun.

- Her var prisen på pulje-el lav. Så der så vi, at folk gik den anden vej. Men helt generelt får vi mange flere henvendelser fra folk på grund af energikrisen. Og en af de ting folk henvender sig om, er produktskifte, siger Michelle Hald.

Men er det overhovedet en god idé at skifte til en variabel el-aftale?

Det kommer an på flere ting, men det korte svar er ja, lyder det fra Christian Sand, der er forbrugerpolitisk rådgiver hos Forbrugerrådet Tænk.

Før man skifter, bør man overveje to ting, siger han:

Hvor højt er ens forbrug? Og hvor meget tid og overskud har man til at tjekke elpriserne og tilpasse sit forbrug?

- Som en tommelfingerregel kan man sige, at jo højere dit strømforbrug er, jo flere penge vil du kunne spare ved at have en variabel elpris.

Bor man i hus og har egen varmepumpe eller en elbil, er der penge at spare ved at udnytte de vilde prisudsving og lægge sit forbrug i de billige timer.

Det kan også være, man har små børn og derfor har en vaskemaskine, der kører mange timer i løbet af ugen. Der vil du også typisk kunne spare en del penge på at have en variabel elaftale. Omvendt vil der ikke være den store gevinst, hvis du for eksempel bor alene i en lille lejlighed uden egen vaskemaskine.

- Men generelt vil langt de fleste danskere lige nu kunne spare penge ved at skifte til en variabel aftale, siger Christian Sand.

Handler om temperament

Man skal dog ikke regne med at spare penge med det samme.

- Man skal have de lange briller på. Vi taler ikke besparelser i løbet af en, to eller tre dage, men i løbet af et halvt til et helt år, siger Christian Sand.

Om du bør skifte til en variabel pris eller ej afhænger også af, hvor meget tid og overskud du har til at tjekke elpriserne og tilpasse dit forbrug.

- Det handler også om temperament, og det kræver lidt mere arbejde og tid at udnytte prisudsvingene. Du skal også have det okay med, at priserne kan variere meget. Det er altså et spørgsmål om at kunne leve med usikkerheden om prisudsvingene, siger Christian Sand.

Se dig for

Fordelen ved en kvartalsvis fastprisaftale er, at man nogenlunde kender sine el-udgifter tre måneder frem, da man kender prisen per kilowatt-time, og derfor ikke skal bekymre sig, hvis elpriserne pludselig bliver sendt på himmelflugt.

Men man skal ikke bare læne sig tilbage. Også her skal man løbende holde øje med priserne, lyder rådet fra Forbrugerrådet Tænk:

- Det er vigtigt, at du op til et nyt kvartal tjekker, hvordan dit selskab har lagt prisen, fremfor bare at fortsætte på det samme abonnement. Hvis dit elselskab er kommet til at sætte prisen for lavt i et kvartal, kan man formode, at de i kvartalet efter vil sætte prisen højere, for at indhente det tabte.

- Og så vil den gevinst du hentede i et kvartal blive ædt op de næste tre måneder, siger Christian Sand.

Før krigen i Ukraine tilbød en lang række energiselskaber fastprisaftaler til private for et år af gangen. Men det har de fleste droppet efter energikrisen. Nu er det kun muligt at låse sin elpris fast i tre måneder af gangen.

Får prisstigninger nu

Når kunderne med en fast pris på strøm hos Norlys pludselig skal betale næsten fem kroner per kWh - dobbelt så meget som kvartalet før, skyldes det, at deres pris har været låst i juli, august og september, fortæller pressechef Michelle Hald.

De har derfor været forskånet for de store prisstigninger på strøm, som vi har set hen over sommeren.

- Men dem får de så nu i ét ryk, forklarer Michelle Hald.

- Vi forsøger altid at købe strømmen ind billigst muligt. Fordi vi skal sætte prisen fast for tre måneder, køber vi også strøm ind til tre måneder. Så den pris der har fastsat pulje-el, som den er lige nu, blev fastsat i september, da vi var ude at købe strøm ind til oktober, november og december. Og lige der var prisen desværre høj, siger Michelle Hald.

Norlys tjener ikke penge på, at den faste pris er så meget højere end dagprisen i øjeblikket, siger hun:

- Det gør vi ikke. Vi har været ude at købe strømmen ind til den pris, siger hun med henvisning til, at selskabet "reserverer" strøm for tre måneder af gangen på elmarkedet.