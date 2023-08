Her er den nye ansvarshavende chefredaktør i Det Nordjyske Mediehus

Han er født og opvokset på den københavnske vestegn, men kalder Nordjylland sit andet hjem gennem 18 år.

Fra naturen til menneskene og mentaliteten, han er vild med det hele, og faktisk passer hans mentalitet nok bedre til Nordjylland end København, ræsonnerer han.

Nu får 41-årige Kevin Walsh mulighed for at udleve Nordjylland på fuld tid.

Fra 1. oktober tiltræder han officielt som ny ansvarshavende chefredaktør i Det Nordjyske Mediehus. Dermed bliver han øverste chef for cirka 115 redaktionelle medarbejdere og skal være med til at sætte retningen for et af landets ældste og største regionale mediehuse.

- Det er en stor mulighed og et meget spændende job. Jeg er nok ikke den typiske chefredaktør, men min profil passer godt til den retning, som Det Nordjyske Mediehus skal bevæge sig i, siger Kevin Walsh.

Hans baggrund

Han er født og opvokset i Albertslund og uddannet journalist. For de fleste uden for mediebranchen er navnet Kevin Walsh måske ukendt, men han har bestredet flere ledende stillinger – og skabt synlige resultater.

Først som digital redaktør på BT, som han var med til at forvandle fra en traditionel formiddagsavis til en digital frontløber. Siden som digital udviklingschef i Berlingske Media, som i dag er en digital abonnementssucces, mange andre medier skeler til.

Kevin Walsh har brugt det meste af sin karriere på at forstå, hvordan medier skal agere i en digital tidsalder. Hvordan man omstiller og nytænker sig med udgangspunkt i data – ikke synsninger og mavefornemmelser.

Den erfaring tager han med sig til Det Nordjyske Mediehus, som også har gang i en stor digital omstilling. En omstilling, som Kevin Walsh skal sætte turbo på.

- Det Nordjyske Mediehus er kendt som et modigt og innovativt sted, som tør investere i ny teknologi og nye løsninger. Det skal vi fortsætte med. Det er afgørende i en digital tid, som ændrer sig hurtigt. Og der er ingen simpel løsning. Men vi skal skabe en organisation, som kan forudse – og reagere hurtigt – på det, der sker, siger Kevin Walsh.

Uundværlig for nordjyderne

Han er først og fremmest journalist og publicist af hjertet. Det er fundamentet til enhver tid, understreger han, og journalistikken er og skal være omdrejningspunktet for Det Nordjyske Mediehus.

Men i en branche, hvor konjunkturerne giver modvind, indtægterne er under pres, og kampen om brugernes opmærksomhed og tid er nådesløs, skal man turde træffe store og modige valg, mener han.

Selv et 256 år gammelt mediehus skal være parat til om nødvendigt at genopfinde sig selv.

- Vi kan ikke forlade os på gamle forretningsmodeller eller gøre os afhængige af store tech-giganter. Vi skal afsøge nye muligheder og finde nye indtægtsstrømme. Og først og fremmest gøre os uundværlige for nordjyderne med god, kritisk og troværdig journalistik, som de er villige til at betale for, siger Kevin Walsh.

Han har en nagelfast tro på, at lokaljournalistikken spiller en afgørende rolle for sammenhængskraften og demokratiet i nærsamfundet. Også i Nordjylland.

Og så er vi tilbage ved relationen til den landsdel, som Kevin Walsh kalder sit andet hjem gennem 18 år.

Koblingen til det nordjyske

Forklaringen på hans nordjyske forkærlighed er, at Kevin Walsh er gift og har to børn – Olivia på fem år og Adam på otte år – med en vaskeægte vendelbo.

Julie fra Hjørring.

Derfor er mange forlængede weekender og ferier de seneste mange år blevet brugt i sommerhus i Lønstrup eller Løkken. Et forfriskende afbræk, når man er vant til at bo midt inde i København.

Når Kevin Walsh skal beskrive nordjyderne, som han opfatter dem, taler han om en jordbundethed. En ro. Et flinkt og imødekommende folk med en velovervejet tilgang til den måde, de griber livet an på.

- På den måde passer Nordjylland godt til min personlighed. Jeg er kendt for at tænke, før jeg taler. Jeg råber ikke højest og tager ikke altid ordet. Jeg vil gerne vende tingene i hovedet og sikre, at det, jeg siger, er klart og tydeligt, siger Kevin Walsh.

Udover familie og venner bruger den nye ansvarshavende chefredaktør sin fritid på løb og fodbold.

Ondsindede rygter vil påstå, at du er fan af et fodboldhold, som spiller i gult og blåt. Hvor sandsynligt er det, at du inden for en overskuelig periode kan konverteres til at holde med et nordjysk fodboldhold?

- Jeg havde håbet at kunne undslippe det spørgsmål. Jeg må jo nok desværre indrømme, at mit ophav på den københavnske vestegn har sat sig i mit fodboldhjerte. Så vi må lige tage det hen ad vejen, siger han med et smil.

Kevin Walsh flytter snart til Nordjylland med familien. Boligjagten i Aalborg er sat ind.

Kevin Walsh overtager jobbet som ansvarshavende chefredaktør efter Karl Erik Stougaard, som i sommer valgte at flytte til Fyn for at stå i spidsen for Fyns Amts Avis.

I den mellemliggende periode har posten som konstitueret ansvarshavende chefredaktør været varetaget af Karen Edelmann Keinicke. Hun genindtræder ved Kevin Walshs tiltrædelse i en stilling som chefredaktør.