Her er den nye erhvervsdirektør i Aalborg

AALBORG:Det bliver Mette Bugge, der bliver Aalborg Kommunes nye erhvervsdirektør efter Poul Knudsgaard, der forlod posten i foråret.

Mette Bugge er kendt i offentligheden som talsmand for Aalborg Karneval, men hun har i mange år drevet sin egen konsulentvirksomhed, mbm group, der rådgiver offentlige og private virksomheder.

Sideløbende har hun involveret sig mere og mere i bestyrelsesarbejde.

- Jeg kan i den grad se mig selv i rollen, for uanset hvad jeg har arbejdet med, har opgaven altid været at samle mennesker om ét fælles mål. Og at få dem til at løfte i flok, siger 48-årige Mette Bugge.

Hun betegnes som et passioneret menneske med et organisatorisk talent og et kreativt og løsningsorienteret mindset. Og hun har været oppe mod et stort og kompetent ansøgerfelt i kampen om jobbet som erhvervsdirektør, lyder det.

- Mette Bugge har den helt rigtige profil til at understøtte fremtidig vækst og erhvervsudvikling i Aalborg Kommune og Nordjylland. Hun har Aalborg i hjertet, lang erfaring på både det strategiske og operationelle niveau, et kommercielt mindset og et visionært udsyn. Det er essentielle forudsætninger som erhvervsdirektør, udtaler borgmester Thomas Kastrup-Larsen.

