Her er det mest populære nordjyske pengeinstitut

NORDJYLLAND: Analyseinstituttet Voxmeter har offentliggjort sin årlige bankundersøgelse, og igen i år kan de nordjyske pengeinstitutter glæde sig over fine placeringer med i alt fem nordjyske banker i top 10.

Nordjyske Bank topper den interne nordjyske liste, og nationalt indtager banken igen i år tredjepladsen, mens den samtidig haler ind på de to førende.

Analyseinstituttet Voxmeter har i løbet af 2017 spurgt over 50.000 danskere, hvordan de vurderer deres bank ud fra en række forskellige parametre såsom produkter, service, image og kommunikation.

Resultatet giver en samlet score - kaldet CEM-scoren, der danner udgangspunktet for en rangering af landets tyve største banker efter kundetilfredshed.

Arbejdernes Landsbank forsvarer sin førsteplads, mens Ringkjøbing Landbobank fastholder andenpladsen på listen.

Nordjyske Bank er det bedst placerede nordjyske pengeinstitut, og på landsplan rækker bankens CEM-score endnu engang til en tredjeplads.

Men både Arbejdernes Landsbank og Ringkjøbing Landbobank har god grund til at kigge sig over skulderen. Nordjyske Bank er nemlig gået 149 point frem, således bankens CEM-score nu er på 7279.

- Vi er rigtig glade for, at vi igen i år formår at placere os så højt på listen, og at vi endda nærmer os de førende. Det er et tydeligt bevis på, at vi siden fusionen i foråret 2015 har truffet mange rigtige beslutninger, og ikke mindst at vi fortsat er på den rette vej, forklarer bankdirektør Mikael Jakobsen i Nordjyske Bank.

De nordjyske banker er igen i år stærkt repræsenteret i toppen. På fjerdepladsen finder man nemlig Sparekassen Thy med en score på 7116 tæt efterfulgt af Sparekassen Vendsyssel med 7061. Spar Nord er placeret som nummer ni med en score på 6729.

Det er også værd at bemærke, at Jutlander Bank i år klemmer sig ind i top 10, og dermed er halvdelen af top 10 nu besat af nordjyske pengeinstitutter. Alle nordjyske banker har desuden i år opnået en højere CEM-score, end det var tilfældet sidste år.