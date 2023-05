Her er dommen over Søren Enggaard

AALBORG:Retten i Aalborg har idømt Søren Enggaard 60 dages betinget fængsel med en prøvetid på et år i en sag om insiderhandel med Alm. Brand-aktier.

Samtidig er Flemming Fuglede Jørgensen i samme sag blevet idømt en bøde på 15.000 kroner.

Nordjyske har tidligere fortalt om det hændelsesforløb, der førte til straffesagen mod og nu dommen over Søren Enggaard og Flemming Fuglede Jørgensen.

Det begyndte 10. juni 2021.

Her købte Søren Enggaard for knap en million kroner aktier i det danske forsikringsselskab Alm. Brand.

Aktiekøbet foregik ikke på baggrund af en pludselig interesse for danske forsikringsaktier.

Søren Enggaard havde samme dag fået et telefonisk tip fra sin ven Flemming Fuglede Jørgensen - et tip, som Søren Enggaard håbede at kunne tjene hurtige penge på.

Dokumentation Flemming Fuglede Jørgensen er dømt for ulovligt at have videregivet intern viden ved: "Den 10. juni 2021 mellem kl. 09.41-09.57 på Molslinjens færge under en telefonsamtale uretmæssigt at have videregivet intern viden, der omhandlede Alm. Brand A/S' køb af Codan Forsikring A/S' danske aktiviteter, til Søren Enggaard og til andre tilstedeværende i umiddelbar nærhed af tiltalte, herunder X ( Jyllands-Postens kommentator Niels Lillelund, red.), der overhørte samtalen." Søren Enggaard er dømt for insiderhandel ved: "I Aalborg at have deltaget i insiderhandel, idet tiltalte den 10. juni 2021 afgav ordrer til Danske Bank A/S om køb af aktier udstedt af Alm. Brand A/S, hvilket samme dag kl. 13:31:47 resulterede i køb af 16.300 styk aktier i Alm. Brand til kurs 60,20 til en samlet værdi af 981.260 kr., uagtet tiltalte var i besiddelse af og udnyttede intern viden, der omhandlede Alm. Brand A/S' køb af Codan Forsikring A/S' danske aktiviteter, som tiltalte havde fået videregivet samme dag telefonisk af Flemming Fuglede Jørgensen, der var bestyrelsesmedlem i Alm. Brand A/S." Retsmødebegæring og retsmøde

Flemming Fuglede var på det tidspunkt medlem af bestyrelsen for det børsnoterede forsikringsselskab Alm. Brand.

Han kunne fortælle Søren Enggaard, at Alm. Brand stod over for at offentliggøre et køb af forsikringsselskabet Codans danske aktiviteter.

Flemming Fuglede Jørgensen. Arkivfoto: Henrik Louis.

Håb om hurtig gevinst

Den oplysning tændte et håb hos Søren Enggaard om en hurtig aktiegevinst.

Derfor gav han sin bankforbindelse ordre om at købe en portion Alm. Brand-aktier.

Søren Enggaards forventning var, at børskursen på hans nyerhvervede aktier ville stige, når nyheden om Alm. Brands køb af Codans aktiviteter næste dag nåede offentligheden.

Både Flemming Fuglede og Søren Enggaards handlinger var ulovlige.

Insiderhandel og intern viden Når en person har en informationsfordel i form af intern viden , som personen udnytter ved f.eks. køb eller salg af et finansielt instrument (f.eks. aktier), eller når en person deler sin informationsfordel ved at give et tip til en anden person, er der tale om insiderhandel.

, som personen ved f.eks. køb eller salg af et finansielt instrument (f.eks. aktier), når en person sin informationsfordel ved at give til en anden person, er der tale om insiderhandel. Det er ikke afgørende, at en person har forstået, at han har videregivet intern viden.

Det har heller ikke betydning, om insiderhandlen har resulteret i en gevinst.

Både den, der videregiver intern viden, og den, der handler på baggrund af den, har handlet ulovligt.

Insiderhandel straffes efter retspraksis med op til 1 år og 6 måneders fængsel - i grove tilfælde med op til seks års fængsel.

Forbuddet mod insiderhandel skyldes, at alle skal behandles lige på børsmarkedet og have adgang til den samme information.

Hvis dette ikke er tilfældet, ødelægges tilliden til aktiemarkedet, og det bliver svært for børsnoterede virksomheder at tiltrække risikovillig kapital. Kilde: Finanstilsynet

Flemming Fuglede måtte ikke videregive den oplysning om Alm. Brands kommende opkøb, som han havde modtaget som bestyrelsesmedlem.

Oplysningen var intern viden, og intern viden må ikke videregives til uvedkommende.

Søren Enggaards handling var også ulovlig.

Det er forbudt at foretage handler med værdipapirer på baggrund af intern viden - det hedder insiderhandel.

Skyldsspørgsmålet har som nævnt ikke været til debat under retssagen.

Både Søren Enggaard og Flemming Fuglede havde på forhånd erkendt sig skyldige.

Nu har de begge 14 dage til at overveje en anke af deres straf til Vestre Landsret.

Det samme har Anklagemyndigheden.

Lidt bonusinfo.

Da Alm. Brands opkøb af Codan næste dag blev offentliggjort, faldt kursen på Alm. Brand-aktierne.

I stedet for den gevinst, Søren Enggaard havde håbet på, fik han et tab.

Det ændrer dog intet ved det ulovlige i det aktiekøb, han gav ordre til.

Han har fortsat gjort sig skyldig i insiderhandel.

Opgav kontrollen

Søren Enggaard står bag betonelement-fabrikken Ambercon A/S, som han overtog i 1974 fra sin far, Asger Enggaard, samt udviklings- og ejendomsselskabet Søren Enggaard A/S.

To virksomheder, som hans to sønner, Torben og Carsten, i dag ejer og styrer, efter at Søren Enggaard så sent som ved årsskiftet opgav kontrollen med de to virksomheder.

Flemming Fuglede Jørgensen, der i offentligheden blev kendt som formand for Bæredygtigt Landbrug, ejer gården Borupgård ved Ingstrup sammen med sønnen Peter.

Han har også et gods i det centrale Frankrig, Chateau de Villejovet.

Derudover købte han i 2020 herregården Christiansdal tæt på Børglum Kloster.

Den var sat til salg for knap 51 millioner kroner.