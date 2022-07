Her er mailen, der lukkede Louises butik

SKØRPING:Fødevarestyrelsen reagerede, da de rykkede ud på baggrund af et anonymt tip om, at fødevarerne bliver opbevaret uhygiejnisk hos St. Brøndum Ostebutik.

Meget uhygiejnisk i St. Brøndum Ostebutik. Mistanke om at ost, der bliver solgt fra disken, ikke kommer på køl, når der lukkes, men står fremme til næste åbningsdag Anonymt tip til Fødevarestyrelsen, 20. juni 2022.

Fødevarestyrelsen modtog tippet 20. juni. Cirka tre uger senere rykkede to kontrollanter ud.

Ifølge flere vidner opførte kontrollanterne sig meget ubehageligt under kontrolbesøget, og en af kontrollanterne skubbede til kunderne. Efter besøget, fredag 8. juli, blev hun nødt til at lukke butikken i nogle dage for at komme til hægterne igen. Dette har Nordjyske beskrevet i flere artikler.

Under besøget konstaterede kontrollanterne, at nogle oste ikke havde den rette temperatur i en kølemontre.

- Jeg havde lagt nogle skimmeloste i montren. På papiret må man ikke det, fordi de så ikke har den rette temperatur. At alle ostehandlere så gør det alligevel, fordi det er ganske almindelig praksis, er en anden sag. Det dur ikke, at de kun er 5 grader. Det ved fødevaremyndighederne også udmærket, og jeg har aldrig nogensinde oplevet problemer med det før, har Louise Wittendorff Dam, indehaver af St. Brøndum Ostebutik, tidligere udtalt til Nordjyske.

Der står også i kontrolrapporten, at noget flødeost var 18 grader. Det afviser hun ligeledes kan være sandt, da hun næsten lige havde taget det ud af kølerummet, hvor hun målte det til fem grader.

Foto: Lars Pauli

Hun ved stadig ikke, om kontrolbesøget udløser en bøde. Sagen er ikke afgjort af Fødevarestyrelsen endnu. Hvis hun får en bøde, har hun tænkt sig at klage.

- Jeg formoder, at de kan finde på at give mig en bøde for at have for høje temperaturer i brieoste, det var dem, de tjekkede, men så de tager fejl af reglerne, siger Louise Wittendorff Dam.

Hun oplyser, at det er korrekt, at de står fremme i montren til næste åbningsdag, som det anonyme tip angiver. Men i følge Fødevarestyrelsens egen vejledning står der, at bløde oste ikke har noget temperaturkrav.

Hygiejnevejledning: Kølekrav for fødevarer For kølevarer, hvor der ikke er fastsat en bestemt temperatur i reglerne, må virksomheden selv tage stilling til, ved hvilken temperatur fødevarerne skal opbevares.

Virksomheden må konkret vurdere det enkelte produkt, holdbarhedstiden, salgsformen m.m. udfra en bedømmelse af, at der ikke må være sundhedsfare eller kvalitetsmæssig forringelse. Fx kan virksomheden fastsætte krav til kølig opbevaring af produkter, hvis det vurderes, at opbevaring udenfor køl vil være en risiko for vækst af sygdomsfremkaldende bakterier eller for fordærv. Det kan være aktuelt for opbevaring af bløde oste og frøspirer, hvor der ikke er et fast temperaturkrav i reglerne. Kilde: Fødevarestyrelsen VIS MERE

- Når temperaturen er under syv grader i butikken, så lægger jeg film over ostene, når jeg lukker butikken, fordi så overholder man temperaturkravet, og det må man gerne i følge reglerne, siger Louise Wittendorff Dam.

Hun oplyser i øvrigt, at hun har en formodning om, hvor det anonyme tip stammer fra.