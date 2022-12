Her er planen: Se, hvornår Aldi lukker sine nordjyske butikker

NORDJYLLAND:Den tyske discountkæde Aldi er nu klar med en endelig plan for afviklingen af sine danske butikker.

59 af kædens 188 butikker rundt om i landet lukkes definitivt i januar og februar. Samtidig forhandles med andre i dagligvarebranchen om 15 butikker, der indtil en afklaring holdes åbne. Det skriver Finans.

To Aldi-butikker i Aalborg, på Odinsgade 7 og Bisgaardsvej 8, lukker 26. januar.

9. februar følger følgende nordjyske Aldi-butikker trop:

- Fjerritslev, Parkvej 3

- Hjørring, Frilandsvej 100

- Hurup Thy, Østre Allé 1

- Løkken, Industrivej 2-4

Når Aldi definitivt lukker 59 af sine butikker, heriblandt seks i Nordjylland, er det, fordi man ikke forventer at kunne finde købere til dem.

Lukningerne i januar og februar ventes at medføre afskedigelser af i alt 625 ansatte.

Noget kuriøst ved en af de lukkede Aldi-butikker - den i Hurup Thy - er, at den slet ikke er færdigbygget. Endnu står kun fundamentet af det, der skulle blive en spritny butik på 1200 kvadratmeter. I sidste uge lød det fra Aldi, at butikken skulle bygges færdig og dernæst sælges.

Nu er det uvist, hvad der skal ske.

Rema 1000 overtager en del

Det vakte stor opsigt, da Aldi for små to uger siden meddelte, at man efter 45 år forlader Danmark.

Flere år med dundrende underskud – og ingen udsigt til for alvor at kunne tjene penge i et ekstremt konkurrencepræget marked – betød, at de tyske ejeres tålmodighed var sluppet op.

Derfor har Aldi solgt 114 ud af sine 188 butikker til norskejede Rema 1000, mens de resterende Aldi-butikker altså bliver solgt eller lukket næste år.

De 114 Aldi-butikker, som Rema 1000 overtager, fortsætter uændret, indtil konkurrencemyndighederne har taget stilling til handlen.

Men selvom Rema 1000 overtager butikkerne, heriblandt 19 nordjyske, er det ikke ensbetydende med, at de alle får lov til at overleve.

Nogen kommer ikke med over

Det er nemlig kun mellem 60 og 80 af de overtagne butikker, som bliver en del af Rema 1000-kæden, har adm. direktør Henrik Burkal oplyst.

Resten af de overtagne butikker passer ikke ind i butiksnetværket og skal derfor afhændes. Hvis nogen altså vil have dem.

Disse nordjyske Aldi-butikker overtages Rema 1000 overtager 114 Aldi-butikker i Danmark, heraf 19 i Nordjylland: Aalborg, Dannebrogsgade 58

Aabybro, Vestergade 2

Blokhus, Stenmarksvej 1

Brønderslev, Østergade 38

Farsø, Holmevej 3

Frederikshavn, Gl. Skagensvej 101

Frederikshavn, Gærumsvej 35

Hadsund, Broparken 2

Hals, Midtergade 23

Hanstholm, Bytorvet 57

Hirtshals, Nørregade 18

Hobro, Banegårdsvej 4

Løgstør, Limfjordsvej 2

Nørresundby, Hjørringvej 56

Nørresundby, Viaduktvej 7-9

Skagen, Chr. X's Vej 12

Støvring, Hobrovej 56

Sæby, Sophus Falksvej 4

Thisted, Simons Bakke 70-74

Først når konkurrencemyndighederne har godkendt handlen, beslutter Rema 1000 sig for, hvilke butikker der kan omdannes til en Rema 1000 – og hvilke der ikke passer ind.

Aldi var den første discountkæde i Danmark, da den i 1977 åbnede sin første butik på Hundige Strandvej i Greve Strand syd for København.

Dengang var discount slet ikke et begreb i dansk dagligvarehandel, men det lavede Aldis indtog om på.

I dag sidder en håndfuld discountkæder – Netto, Aldi, Lidl, Rema 1000 og Fakta/Coop 365discount – på over 40 procent af det danske dagligvaremarked.

Store milliardtab

Men Aldi er den mindste på markedet og har i årevis kæmpet med både et ramponeret image og en elendig økonomi.

Over de seneste 10 år har kæden tabt over 3 milliarder kroner og er kun blevet holdt oppe af en velvillig tysk ejer, der trofast har postet milliardbeløb i sin danske forretning.

Aldi forsøgte ellers at lukke en række tabsgivende butikker og har desuden været i fuld gang med at udrulle nye, moderne butikskoncepter, som skulle vinde danskernes gunst.

Men det var for lidt og for sent.