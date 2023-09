Her er tre eksempler: Får du skattelettelse, skatterabat, eller skal du have penge tilbage?

Mange steder i Nordjylland vil man opleve en skattelettelse, nogle vil stå til en skatterabat, og en del steder kan man endda forvente at få penge til...

1 Et typisk hus i Rebild får skattelettelse

Den husejer i Rebild Kommune, der ifølge Skatteministeriet bor i et "typisk hus", vil få en skattelettelse på 3700 kroner i 2024.

Husets vurdering er højere end før, men skattebetalingen falder, fordi skattesatserne er sænket.

Langt de fleste husejere i Nordjylland vil opleve skattelettelser, er ministeriets forventning.

2 En dyr ejerlejlighed i Aalborg får skatterabat

En del ejerlejligheder i Aalborg Kommune vil stige i skat som følge af de nye ejendomsvurderinger.

En "dyrere" ejerlejlighed i landsdelens største by vil ifølge Skatteministeriets beregning stå til en skatterabat på 3900 kroner i 2024, så boligejeren sikres mod et større skattehop.

Her er de nye ejendomsvurderinger nemlig steget så meget, at skattebetalingen vil stige, selvom skattesatserne sænkes. Derfor udløses skatterabat.

Det samme vil også ske for en del ejere af ejerlejligheder i blandt andet Hjørring og Frederikshavn.

3 Et billigt hus i Thisted får lettelse og penge tilbage

En del steder i det nordjyske er de nye ejendomsvurderinger lavere end de gamle. Det, som Skatteministeriet betegner som et "billigere" hus i Thisted Kommune, vil derfor stå til en skattelettelse på 2000 kroner.

Her er ejendomsvurderingen nemlig lavere end før og samtidig sænkes skattesatserne.

Boligejeren i dette eksempel står desuden til en tilbagebetaling på 19.100 kroner. I perioden 2010-2019 er der nemlig betalt for meget skat, fordi vurderingen har været for høj. De penge kan nu komme retur via tilbagebetalingsordningen.