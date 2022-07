Vidner til voldsom kontrollant er enige: Han skubbede og var aggressiv

SKØRPING:Fødevarestyrelsen står efterhånden meget alene med sin udlægning af, hvad der præcist skete i St. Brøndum Ostebutik fredag eftermiddag i sidste uge, hvor to kontrollanter fra Fødevarestyrelsen var forbi på baggrund af et anonymt tip.

Nu har Nordjyske talt med i alt fem vidner samt indehaveren, der var til stede den dag. De siger alle, at besøget udviklede sig dramatisk til skænderi med kunder og en grov tone fra den mandlige kontrollant. To kunder og indehaveren bekræfter også, at kontrollanten skubbede.

Fødevarestyrelsen har tidligere afvist, at kontrollanten på nogen måde skulle have opført sig upassende.

Fastholder forklaring

Nordjyske har nu talt med Fødevarestyrelsen igen om de adskillige vidner, der bakker op om indehaveren og en kundes tidligere forklaring.

Fødevarestyrelsen har forløbet over for indehaver Louise Wittendorff Dam, men fastholder - trods de nye vidneudsagn - at kontrollanterne har opført sig korrekt under besøget.

- Der er ikke noget nyt i forhold til, hvad jeg tidligere har udtalt, siger Henrik Kjær, sektionsleder i Fødevarestyrelsen i Aalborg.

Har det slet ingen betydning for Fødevarestyrelsens vurdering af sagen, at flere vidner nu siger det samme og bakker op om det, som allerede er sagt?



- Alle sådan nogle sager endevender vi internt. Jeg kan ikke sige så meget mere om det, siger Henrik Kjær.

Vidner så ham skubbe

Ifølge flere vidner startede Fødevarestyrelsens kontrolbesøg hos St. Brøndum Ostebutik med, at den mandlige kontrollant puffede fordøren hårdt ind i ryggen på en kunde.

St. Brøndum Ostebutik ejes af Louise Wittendorff Dam.

- Jeg måtte nærmest klemme mig helt op ad væggen. Det virkede helt klart, som om han gjorde det med vilje, siger Jeppe Bragenholt Johansen, der blev ramt af døren.

Indehaver af St. Brøndum Ostebutik, Louise Wittendorff Dam, så også kunden blive skubbet. Hun opfatter det også som om, det var med vilje, da man, ifølge hende, tydeligt kan se alt gennem den store glasdør, når man står udenfor butikken.

Hans Peter Andersen stod den dag som nummer to i køen sammen med sin hustru. Han så det også, siger han nu.

- Så vender jeg mig om og ser, at døren bliver voldsomt presset ind i ryggen af en kunde, der står og venter. Jeg observerer, at det åbenbart er en myndighedsperson, der kommer ind, siger Hans Peter Andersen.

Gav sig ikke til kende

Kontrollanterne gav sig ikke til kende eller hilste på nogle, da de kom ind, oplyser flere vidner til Nordjyske. Kun deres t-shirts med Fødevarestyrelsens logo fortalte, hvem de var.

Efter at være gået ind i butikken, stillede kontrollanterne sig op og observerede, fortæller vidnerne, Nordjyske har talt med.

Kort efter begyndte den mandlige kontrollant at skubbe kunder væk for at kontrollere nogle oste, har indehaveren tidligere forklaret. Dette bekræftes nu af et vidne.

- Kontrollanten tog fat i folk med hænderne og skubbede dem. Så begyndte folk at protestere, siger Hans Peter Andersen.

En kvinde begyndte at skælde kontrollanten voldsomt ud. Hans Peter Andersen gav også sit besyv med, hvorefter han i frustration forlod butikken kort efter.

En kunde bag ham bemærkede optrinnet.

- Er det altid sådan en intimiderende måde, I kommer ind i butikken på?, spurgte kvinden ifølge Bettina Kjeldsen, der stod et par pladser længere bag i køen.

Ifølge Bettina Kjeldsen, Hans Peter Andersen, indehaveren og flere andre vidner henvendte kontrollanten sig til kvinden og forklarede i et groft tonefald, at han var der for deres skyld.

Nu var stemningen meget dårlig i butikken. Flere kunder diskuterede med kontrollanten, som ufortrødent fortsatte sit arbejde.

- Kontrollanten havde et virkelig ubehageligt kropssprog. Han optrådte slet ikke pænt og høfligt. Jeg har bare så ondt af Louise. Vi har handlet der i mange år. Sådan skal man ikke behandle andre, siger Eva Lund Andersen, der stod i kø med sin mand, Hans Peter.

Indehaver græd

Indehaver Louise Wittendorff Dam blev meget berørt af situationen. Hun gik ud i baglokalet og begyndte at græde højlydt. Det kunne kunderne høre.

Foto: Lars Pauli

Det er ikke vidnernes opfattelse, at kontrollanterne på nogen måde forsøgte at nedtrappe konflikten.

- Han reagerede overhovedet ikke på, at Louise blev ked af det, fastslår Bettina Kjeldsen.

Mens den mandlige kontrollant tjekkede oste i butikken, gik hans kvindelige kollega ud på lageret og begyndte at tjekke derude. Kort efter kom hun tilbage og gennede folk ud af butikken med en besked fra Louise Wittendorff Dam om, at de skulle forlade butikken og kunne komme tilbage en time senere.

- Der var en meget dårlig stemning, siger Bettina Kjeldsen.

Døren blev låst

Cirka en time senere stod der en håndfuld nye kunder udenfor forretningen. Døren var låst. Ingen af dem anede, hvad der foregik.

- Vi kunne ikke høre, hvad der blev sagt derinde, men det var en meget højrøstet mandestemme, vi kunne høre inde i butikken, siger Pia Bischoff.

Hun kunne efter en kort snak med de andre i køen og et kig gennem ruden se, at Louise Wittendorff Dam græd. Hun gættede på, at det nok var Fødevarestyrelsen, der var derinde. Hun valgte derefter at tage hjem igen.

Alle, som Nordjyske har talt med, er chokerede over, at Fødevarestyrelsen uden videre afviser de forklaringer, indehaver Louise Wittendorff Dam og de mange kunder, der var tilstede i butikken den dag, også oplevede.

- Det er helt ude i skoven, at Fødevarestyrelsen påstår, at 20 mennesker, der var derinde, lyver. Det mener jeg bestemt ikke, at jeg gør. Jeg føler mig meget intimideret over deres opførsel. Det er magtmisbrug, siger Hans Peter Andersen, som bagefter brugte lang tid på at tale situationen igennem med sin hustru.

Henrik Kjær fra Fødevarestyrelsen oplyser, at kontrolrapporten for besøget formodentlig vil blive færdiggjort i løbet af næste uge. Her vil der også blive taget stilling til, hvilke eventuelle sanktioner, der kommer som følge af besøget, og om der vil blive uddelt en bøde til St. Brøndum Ostebutik.

- Det virker fuldstændigt surrealistisk, at der står 20 mennesker og siger det samme, og han så fastholder, at det er foregået på en helt anden måde, end det er, siger indehaver Louise Wittendorff Dam.