Her får alle ansatte 50.000 kroner - igen

SVENSTRUP:Overskuddet når ikke samme højder som året før, men den nordjyske leverandør af tag- og facadeløsninger Komproment giver igen de ansatte 50.000 kroner i bonus.

Komproment leverede igen i 2021 en stigende omsætning, men en omlægning og udbygning af organisationen medførte et mindre fald i indtjeningen; overskuddet blev reduceret med en god million til 7,7 millioner kroner før skat.

Alligevel har man valgt at holde fast i at dele overskuddet med medarbejderne som betaling for engagement – og et middel til at fastholde og rekruttere de bedste i branchen.

- I 2021 har vi investeret i at udbygge organisationen, og på den baggrund ser resultatet fornuftigt ud, siger Mads Røge, der overtog posten som adm. direktør i det nordjyske firma ved årsskiftet, i en pressemeddelelse.

Om Komproment Stiftet i 1999 og beliggende i Svenstrup syd for Aalborg. Beskæftiger omkring 20 medarbejdere. Leverandør til byggeriet med udvikling og salg af tag og facader både i Danmark samt på udvalgte eksportmarkeder. Arbejder primært med tegl, skifer og beton. Får produceret sine elementer til facaderne rundt om: Aluminiumsskinner i Tønder, beslag og skruer i Aalborg, terrakottategl i Italien og så videre. Materialerne hentes til lagre i Svenstrup, Sønderjylland og på Sjælland, og herfra pakkes og sendes varerne til byggepladser i Danmark og Europa. Stifterne/ejerkredsen, som stadig deltager i den daglige drift med hver deres ansvarsområder, består af tre venner, hvoraf de to er brødre: Salgsdirektør Kim Kristensen, økonomidirektør Jan Kristensen og eksportdirektør Niels Heidtmann. VIS MERE

En solstrålehistorie

Fra topchefen er meldingerne også ganske klare i forhold til målet om at dele overskuddet med medarbejderne: Overskudsdelingen i år vil være på 50.000 kroner per fuldtidsansat medarbejder.

- Vi ser overskudsdeling som en solstrålehistorie, vi gerne vil holde fast i. Forudsætningen er naturligvis, at der er noget at dele ud af, men når det går godt, er det vigtigt for os at vise anerkendelse af personalets indsats, siger Mads Røge og fortsætter:

- Trods et mindre overskud i 2021 vil vi stadig anerkende de ansattes store indsats. De har haft ekstremt travlt med at styre butikken, og det har ikke altid været nemt i den ustabile situation med priser og pres på forsyningskæderne.

Vil ikke presse indtjeningen

Ledelsen i Komproment giver samtidig udtryk for, at udefrakommende udfordringer, krig og kriser ikke skal udnyttes til at presse indtjeningen op.

- Det er vigtigt, at vi i den givne situation holder fast i vores forretningsforbindelser. Vi skal fortsætte med at bygge på sund fornuft og respekt for de partnerskaber, vi har opbygget som forretningsgrundlag, siger Mads Røge.

I 2022 forventer Komproment blandt andet at se fornyet vækst som et resultat af de satsninger på eksport til de nære markeder, som har været en del af virksomhedens mål og strategi.

Samtidig med etablering af Komproment som brand på de nære eksportmarkeder, er man i fuld gang med i løbet af sommeren at flytte fra de alt for små rammer i Svenstrup syd for Aalborg til et nyt domicil i Støvring.