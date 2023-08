Her får du 96.000 kroner mere bil for pengene

Det begyndte med en regulær prisbombe, der sendte chokbølger gennem markedet for både nye og brugte biler.

Og som stadig sætter sine tydelige spor her næsten ni måneder senere.

Faktisk satte de massive prisfald, som elbilproducenten Tesla kickstartede året med, gang i en lavine, som har ført til, at prisen for en brugt elbil nu i gennemsnit er 96.000 kroner lavere end på samme tidspunkt sidste år.

Det viser nye tal fra Bilbasen.dk.

I uge 33 blev elbiler med et til salg-skilt på Bilbasen.dk i gennemsnit sat 13.408 kroner ned i pris. Væsentligt mere end de andre biltyper.

Ugen før blev der skåret 15.000 kroner af prisen på de brugte elbiler, og kigger man flere måneder tilbage, har pilen kun peget én vej: Nedad.

Det får markedsanalytiker hos Bilbasen.dk, Jan Lang, til at konstatere, at forbrugerne overordnet set får ”meget bil for pengene, når de køber brugt.”

- Dét er en af årsagerne til, at markedet samlet indtil videre ligger 3,2 procent over samme periode sidste år, og at for hver gang der sælges en ny bil til en privatperson (privatleasing undtaget), sælges der 6,6 brugte biler, skriver han i en kommentar.

Store forskelle

Brugtbilmarkedet er imidlertid en uhomogen størrelse, hvor prisfaldene varierer i voldsom grad. Det understreges af prisindekset for alle motortyper på biler, der er op til 96 måneder gamle.

Her ser man, at elbilerne nu er i indeks 80,5, mens eksempelvis benzinbiler er i indeks 99,2. På det punkt er bytteforholdet altså tippet gevaldigt i elbilernes favør, og vi har ikke set det sidste, vurderer Jan Lang.

Han forudser, at den hårde konkurrence om elbilkøbernes gunst i de kommende måneder vil medføre betydelige rabatter og prisfald på en række elbilmodeller.

Det vil også sætte sig i brugtvognspriserne.

Alene de seneste uger har først Mercedes sænket prisen på sine elbilmodeller EQA og EQB. Så fulgte Nissan trop med en markant prisnedsættelse på Nissan Ariya.

Skal man takke nogen for, at danskerne nu får væsentligt mere elbil for pengene end for et år siden, er det i høj grad bilfabrikanten Tesla, som har vakt opsigt med adskillige store prisfald – og tvunget de andre til at følge trop med egne priskampagner.

Særligt inden for det populære SUV-segment, der er den mellemstore elbilklasse.