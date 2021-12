Her går salget af corona-selvtests amok

LØKKEN:Da myndighederne i november begyndte at anbefale corona-selvtest, kunne de straks mærke det hos Med24 i Løkken, som er en af Danmarks største online helse-butikker.

- Vi oplever en virkelig stor efterspørgsel på corona-selvtests. Vi forventer, at det også vil afspejle sig i vores næste årsregnskab, men vi sælger jo også rigtig mange mundbind og meget håndsprit, siger Niels Træholt, medindehaver, Med24.

Mest populære er udsolgt

I starten af december måtte mange apoteker og Matas-butikker melde udsolgt af corona-selvtests. Situationen er bedre nu, men det er stadig ikke alle butikker, der har selvtests nok på lager.

Niels Træholt fortæller, at de mest populære corona-selvtests pt. er udsolgte hos Med24, men der er stadig rigeligt på lager af andre mærker.

De billigste selvtests koster cirka 30 kroner stykket.

Corona selvtest kan købes i mange forskellige udgaver. Foto: Henrik Bo

- Vi var til en vis grad forberedt på, at efterspørgslen ville stige. Vi så det også med håndsprit og mundbind, og det her er fuldstændigt samme mønstre, så vi havde købt rigeligt ind, siger Niels Træholt.

Fragt æder det meste

Af konkurrencemæssige årsager ønsker Med24 ikke at oplyse, hvor mange corona-selvtests de sælger lige nu, men der skal sælges rigtigt mange, før det er en god forretning. De bliver produceret i Kina, og de stærkt stigende fragtrater æder nærmest hele fortjenesten.

- 80 procent af af vores udgifter til selvtests går til fragt, siger Niels Træholt.

Med24 har faktisk haft corona-selvtest i sortimentet allerede fra starten af 2020, men der har ikke været så stor interesse for dem, før myndighederne begyndte at anbefale at bruge dem.

Selskabet forventer ikke, at priserne på selvtests vil falde og regner med, at interessen for corona-selvtest vil klinge ud i løbet af januar næste år.

Med24 har også online webshops i Norge og Sverige. Alle ordrer håndteres og ekspederes fra Danmark.

Apotek i Norge

Med24 har også netop åbnet et online apotek i Norge.

- Apoteket i Norge kræver lidt tid at få i gang. Men det går stille og roligt. Næste år satser vi på, at det virkelig bliver stort, siger Niels Træholt.

Lægemidler må Med24 ikke lovgivningsmæssigt hente fra Norge til Danmark og sende herfra, så derfor har de oprettet et lager i Norge specifikt til det formål.

Med24 forventer, at næste regnskabsår lander i samme niveau som det seneste. Her var der overskud på 18 millioner kroner efter skat.