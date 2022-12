Her har COOP besluttet at lukke Dagli'Brugsen

NØRHALNE:Den lille brugs midt i byen er en central livsnerve for borgerne i Nørhalne. Men fra ultimo februar er det slut - COOP har nemlig besluttet at lukke Dagli'Brugsen.

Det bekræfter kommunikations- og analysechef hos COOP, Lars Aarup, der dog ikke ønsker at oplyse yderligere om baggrunden for beslutningen på nuværende tidspunkt.

Dagli'Brugsen i Nørhalne har ikke kun dagligvarer. Her er også postbutik og apotekt. Foto: Martin Damgård

2022 har på flere fronter været et udfordrende år for Dagli'Brugsen i Nørhalne. Der har været udskiftning i ledelsen og blandt personalet, og Dagli'Brugsen havde i starten af juli besøg af repræsentanter fra COOP's regionale ledelse for at få lavet en handlingsplan, der kunne løse butikkens udfordringer.

18. juli blev Svend Nymann ansat som daglig leder, og sammen med de frivillige i butiksbestyrelsen, er det lykkedes at få bragt butikken på ret køl igen.

Alligevel vælger COOP at lukke butikken, som også har postbutik og medicinudlevering.

Claus Svendsen der, udover at være medlem af kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune, også er medlem af Nørhalne Samarbejdet, oplyser, at han og foreningen vil gå aktivt ind i sagen. Han har dog ikke mulighed for at kommentere yderligere på nyheden om lukningen.