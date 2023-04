Her kan du snart overnatte i otte meters højde og med udsigt til trækroner

FÅRUP:Der sker meget på overnatningsfronten i Fårup Sommerland i øjeblikket.

Den nordjyske forlystelsespark har netop købt Fårup Camping, der ligger blot 500 meter fra campingpladsen og udvider dermed sin overnatningskapacitet betragteligt.

Desuden skal der nu bygges hytter i trætoppene, som ventes at stå klar i løbet af sensommeren

Trætophytterne får blandt andet egen rutsjebane. PR-foto

Parken vil opføre to trætophytter, som hver får plads til op til syv gæster. Hytterne får blandt andet eget bad, rutsjebane og terrasse med udsigt over parken.

De nye hytter giver gæsterne for at sove i unikke rammer blandt trækroner og med udsigt til trærutsjebanen "Falken", Orkanen og søen foran Hotel Fårup.

Direktør Niels Jørgen Jensen glæder sig over, at det nu er muligt at tilbyde denne form for overnatning "helt inde i skoven".

- Vores nye trætophytter bliver en unik Fårup-oplevelse for parkens gæster, hvor man overnatter i skoven tæt på trækronerne. Vi er overbeviste om, at det bliver en spændende tilføjelse til Hotel Fårup, og vi glæder os meget til, at vores gæster får mulighed for at opleve det på egen hånd, oplyser Niels Jørgen Jensen i en pressemeddelelse.