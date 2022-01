Her skal man stadig vise coronapas og bruge sprit - selvom restriktionerne forsvinder

NORDJYLLAND:Mange danskere håber, at de på tirsdag kan tage afsked med corona efter knap to års kedeligt bekendtskab.

Sådan kommer det dog ikke til at gå for alle.

Selvom alle restriktioner bliver afskaffet fra regeringens side, så vil en del nordjyske arbejdsgivere stadig tage deres forholdsregler.

Hos marmeladefabrikken Fynbo Foods i Vrå kommer folk stadig til at tænke over placeringen i kantinen, at spritte af og holde øje med antal folk i mødelokalerne. Ligesom udefrakommende håndværkere og andre besøgende skal vise coronapas i nogle uger endnu.

- Vi følger i store træk sundhedsmyndighedernes anbefaling, men der er også nogle tilfælde, hvor vi lige holder fast og venter på, at den nuværende høje smittespredning tager af, siger Richard Fynbo, der udover at være administrerende direktør også er formand for DI Nordjylland.

Han fortæller, at man har oplevet, at 10-15 procent af de knap 100 ansatte har været væk i de perioder, hvor smitten har været værst i lokalområdet.

Siden omikron fik smitten til at stige, har der på Fynbo Foods været ekstra restriktioner, hvilket blandt andet betyder, at kontorpersonale har båret mundbind, når de har gået rundt, og at frokosten er blevet holdt i mindre grupper.

- Alle de restriktioner forsvinder nu, og det vil alt andet lige føre til en øget smittespredning. Vi kan ikke undvære alt for mange af vores ansatte, så selvom vi i store træk følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger, så passer vi stadig på med nogle få restriktioner, så færrest muligt bliver syge - vi er jo ikke naive, siger Fynbo.

En svær øvelse

Danish Crown i Sæby er med 1000 ansatte en af Nordjyllands største arbejdspladser, og her overvejer de i øjeblikket, om de skal fastholde nogle restriktioner. De forventer at have en løsning klar i løbet af fredagen. Men det er en svær øvelse.

- Vi laver en one size fits all plan for alle vores 21 slagterier. Vi skal ramme noget, der fungerer, hvor medarbejdere også er trygge ved at møde på arbejde. Vi har også nogle eksperter med inde over til at finde ud af, hvordan vi gør, siger Jens Hansen, der er pressechef hos Danish Crown.

Da corona-udbruddet startede for to år siden i Danmark, lavede Danish Crown store planer for, hvordan folk kunne samles på få locations, og hvem der kunne arbejde hvor.

- De planer var vi aldrig i nærheden af at bruge. Men i hele det her corona-cirkus har der været taget et hav af beslutninger. Det sværeste har været at balancere det hele. I Danish Crown koncernen har vi 1000 kontoransatte og 7000 i produktionen. Og vi skal lave løsninger, der også er fair overfor alle, siger Jens Hansen.

Venlige anbefalinger

En af de brancher, der har været mest omdiskuteret er fitness-branchen. Og i Loop Fitness kommer man til at beholde mange af de forholdsregler, der har været indført under pandemien. Men kravene bliver fremover til en venlig anbefaling.

- Vi har altid haft håndsprit i vores centre, så det var faktisk noget nyt for os. Under nedlukningen har det været sådan, at man skal tage spritflasker med rundt og sprittet af, før man tager en maskine i brug. Det fjerner vi ikke, men laver det i stedet om til en opfordring, fortæller administrerende direktør i Loop Fitness, Brian Schneider,

Loops brugere er typisk lidt ældre, og en del er mere trygge ved, at man beholder visse forholdsregler.

- Det kan godt være, at det i vores butik er kommet for at blive. Det overvejer vi hvert fald. Nu prøver vi det et par måneder og ser, hvad kunderne siger til det, siger direktøren.

Til TV2 fortæller Per Bank, der er direktør i Salling Group, der driver 1500 butikker, at man har besluttet at fastholde afstandsmærkningerne på gulvene og afskærmningen ved betalingskasserne. Derudover vil der stadig være masser af muligheder for at få sprittet hænder i butikkerne.

- Vi tager udgangspunkt i, at kunder og medarbejdere skal være trygge. Det er det vigtigste lige nu, siger Per Bank til TV2 News.

Han fortæller, at seneste reelle forskel bliver, at det ikke er et krav, at personale og kunder skal bære mundbind.

Personalet i Salling Group skal dog fortsat bruge handsker, når de er i kantinen, og at de fortsat sidder ved hver anden stol, når de holder spisepause og befinder sig i mødelokaler.

Salling Group driver kæderne Bilka, Føtex, Netto, Salling og BR.