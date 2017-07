Her tager det længst tid at sælge huset

NORDJYLLAND: Mens det tager 422 dage i gennemsnit, at få solgt parcelhuset i Thisted, så tager det kun 172 dage i Aalborg.

En ny undersøgelse fra Dansk Byggeri viser, at den gennemsnitlige liggetid for et parcelhus i Nordjylland er 303 dage.

- Det tager i gennemsnit ti måneder, før man kan rykke, hvis man bor i Nordjylland. Det er lang tid, og det skræmmer også nye fra at flytte til området, siger chefkonsulent Maria Schougaard Berntsen fra Dansk Byggeri.

Siden første halvår af 2016 er liggetiderne på parcelhuse steget i Thisted og Hjørring kommune, mens Morsø, Brønderslev og Vesthimmerlands kommune topper den nordjyske liste og har skåret henholdsvis 64, 54 og 46 dage af liggetiderne.

- Helt generelt går det den rigtige vej i Danmark og i Nordjylland. Selvom det stadig mærkes mest i Aalborg, så har otte ud af 11 kommuner faldende liggetider, og flere af dem har fået barberet mere end en måned af. Det er ret godt og må meget gerne fortsætte, siger Maria Schougaard Berntsen.

Liggetider i de nordjyske kommuner: Brønderslev: 296 dage (-54) , Frederikshavn 350 dage (-24), Hjørring 326 dage (+4) , Jammerbugt 376 dage (-9), Læsø 505 dage (+13), Mariagerfjord 298 dage (-39), Morsø 401 dage (-64), Rebild 278 dage (-35), Thisted 422 dage (+35), Vesthimmerlands 345 dage (-46) og Aalborg 172 dage (-19).