Hirtshals havn har stor fremgang

HIRTSHALS:Selvom Coronakrisen har udfordret Hirtshals Havn på en række områder, kan havnen alligevel se tilbage på et tilfredsstillende regnskabsår med vækst inden for tre af sine centrale forretningsområder. Det skriver Hirtshals havn i en pressemeddelelse til Nordjyske.

Med en samlet omsætning på 71 millioner kroner og et regnskabsresultat på 4,6 millioner kroner i 2020, har Hirtshals Havn kunnet mærke konsekvenserne af corona. Men parallelt med at enkelte af havnens forretningsområder har været hårdt pressede, har pandemien ligeledes åbnet op for vækstmuligheder på andre områder.

Positive udsigter for gods via Hirtshals

I løbet af 2020 blev der samlet set transporteret to millioner tons gods over kajen i Hirtshals, Det er en vækst i den samlede godsvolumen på tre procent i forhold til året før.

Hirtshals Havn har samtidig konstateret en positiv fremgang inden for godstrafikken, hvor der i 2020 blev overført i alt 144.000 enheder. Således er antallet af lastbiler og løstrailere steget med to procent.

Svigtende indtægter

Bil- og passagertrafikken har været hårdt ramt af grænselukninger. Den er faldet med knap 60 procent. Et fald som dog forventes at være af forbigående karakter.

2020 har ligeledes været et bemærkelsesværdigt hårdt år for fiskerisektoren, idet nedlukningerne i henholdsvis Italien, Spanien og Frankrig har begrænset afsætningen af højkvalitetsfisken fra Skagerrak og Hirtshals i længere perioder af året. Modsat har Hirtshals Havn igen i 2020 oplevet en fremgang på tilførslerne af laks, hvor den samlede værdi af tilførslerne nåede 1,5 milliarder kroner. For andet år i træk er Hirtshals Havn derved den havn i Danmark, som har den største værdi af tilført fisk.

Hirtshals Havn ser lyst på fremtiden

- Efter et år med svigtende indtægter må havnens omsætning - set i lyset af COVID-19 - betragtes som tilfredsstillende. Vi ser dermed positivt på fremtiden, og glæder os til at snarligt at kunne føre nogle af vores udviklingsplaner ud i livet, siger Anker Laden-Andersen, bestyrelsesformand, Hirtshals Havn.

Allerede nu kan Hirtshals Havn spore positive indikationer for det igangværende år. På årets to første måneder har havnen oplevet en stigning på 11 procent i den samlede godsvolumen.