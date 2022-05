Fiskekoncern lukker i Rusland - kommer til at tabe millioner

HIRTSHALS:Den nordjyske fiskekoncern Nordic Seafood lukker sine aktiviteter i Rusland. Det fremgår af den årsrapport, som koncernen netop har offentliggjort.

Nordic Seafood har kontor i Sankt Petersborg med 11 medarbejdere. Hvornår og hvordan lukningen skal ske, ønsker administrerende direktør Lars Hermes Olsen ikke at uddybe over for branchemediet Food Supply.

Men af årsrapporten fremgår det, at nedlukningen vil give et tab på 4-6 millioner kroner.

Direktøren vil hellere se fremad og kigge på udfordringerne i 2022, som vil blive præget af stigende omkostninger hele vejen rundt og ikke mindst situationen i Ukraine.

Nordic Seafood har over 20 datterselskaber og er repræsenteret over hele Europa.

- Det er svært at se, hvordan markedet udvikler sig i år, så vi vil være meget forsigtige og tage en dag ad gangen. Det er marginaler, vi tjener på vores produkter, så det handler om at holde tungen lige i munden, understreger Lars Hermes Olsen.

Lars Hermes Olsen er meget tilfreds med det salg, Nordic Seafood realiserede i 2021, og som lagde en halv milliard til toplinjen. PR-foto: Nordic Seafood.

Frygt gjort til skamme

Ledelsen i Nordic Seafood havde frygtet for salget i 2021 til de europæiske foodservicevirksomheder på grund af covid-19 og lukkede spisesteder. Men frygten blev gjort til skamme, og salget har siden genåbningen i foråret i fjor bare kørt i opskruet tempo.

Omsætningen landede på 3,1 milliarder kroner mod 2,6 milliarder året før. Indtjeningen blev fordoblet fra 39,6 millioner i 2020 til 80,1 millioner i samme periode. Det er sådan cirka det dobbelte af, hvad forventningerne gik på.

Omsætningen er skabt gennem koncernens mere end 20 salgsselskaber, hvoraf afsætningen er størst i Italien, Frankrig, Tyskland. Herefter følger et samlet Skandinavien.

- Jeg er rigtig glad for resultatet, men jeg er faktisk mere stolt over resultatet i 2020. Dengang stod vi virkelig i modvind (på grund af covid-19, red.). Vores marked forsvandt på 14 dage, husker topchef Lars Hermes Olsen.

Ejet af japanere

Nippon Suisan, der er børsnoteret i Japan, ejer Nordic Seafood. Virksomheden ligger i Hirtshals og importerer, pakker og distribuerer ud fra et salgskatalog med 3.500 varenumre.

Nordic Seafood er totalleverandør af frosne fisk og skaldyr til fiskerestauranter blandt andet i Europa, men også til fødevareindustrien og dagligvarekæder. Og det var netop de to sidstnævnte segmenter, der ifølge Lars Hermes Olsen reddede salget i 2020 og har styrket virksomhedens position i 2021.

Det samlede 2021-salg udgjorde 95.000 tons fisk og skaldyr.

Nordic Seafood forventer ikke samme flotte resultat for 2022, men et resultat i størrelsesordenen 60-65 millioner.

Lars Hermes Olsen oplyser, at organisationen i år skal styrkes for at kunne håndtere det øgede salg og antallet af nye medarbejdere, som nu tæller 180 mod 158 året før.

Nordic Seafood blev grundlagt af Alex Jensen i 1988. I 1993 købte Lars Hermes Olsen sig ind i virksomheden, som dengang solgte jomfruhummer og omsatte for 32 millioner kroner.

I 2010 overtog den japanske seafood-aktør alle aktiviteterne.