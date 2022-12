Ledige lokaler udbydes til hidtil usete priser

NORDJYLLAND:Når virksomheder i Nordjylland skal på jagt efter ledige lokaler til lager eller produktion, er det efterhånden blevet lidt som at finde en nål i en høstak.

Udbuddet af ledige lokaler er de seneste år faldet kraftigt og er nu på det laveste niveau nogensinde. Det viser nye tal fra Ejendomstorvet.dk, der er landets største portal for erhvervslokaler.

Kun 0,9 procent af det samlede antal lokaler til lager og produktion står nu tomme.

- Det er det laveste nogensinde i de næsten 20 år, vi har indsamlet data om erhvervslokaler. Blandt de ni landsdele, vi løbende overvåger, har kun Vestjylland et lavere udbud, siger Jakob Wegener, administrerende direktør for Ejendomstorvet.dk.

Kæmper med at finde lokaler

Aktuelt har Ejendomstorvet.dk et udbud på lige knap 8900 lejemål og ejendomme på landsplan, heraf omkring 1000 lokaler til lager, logistik, produktion eller værksted. Af dem ligger 99 i Nordjylland.

Flest er udbudt i Aalborg Kommune med 36, i Frederikshavn med 24 og i Hjørring med 19. De øvrige otte nordjyske kommuner har tilsammen et udbud på 20 lokaler.

Faktisk er der slet ikke udbudt nogen ledige lokaler via Ejendomstorvet.dk på Læsø lige nu.

- Vi kæmper med at finde lokaler, vi kan leje ud, for der er meget stor efterspørgsel fra nærmest alle brancher. Der er størst interesse for lokaler til lager og logistik, men flere virksomheder vil også gerne udvide deres produktion, så de ikke afhængige af underleverandører i f.eks. Kina, forklarer Martin Brasholt Mikkelsen, partner i EDC Erhverv Poul Erik Bech Aalborg.

Martin Brasholt Mikkelsen, partner i EDC Erhverv Poul Erik Bech Aalborg. PR-foto.

Priser, der vækker opsigt

Efterspørgslen er ifølge ham størst i Aalborg, f.eks. i Svenstrup syd for centrum, og desuden i Støvring. I blandt andet Brønderslev, Frederikshavn, Hirtshals og Hjørring går det lidt lettere.

- Men der er stadig ikke meget at vælge imellem, siger Martin Brasholt Mikkelsen.

Fra flere erhvervsmæglere lyder det desuden, at lejeniveauerne er steget kraftigt. Fra 200-300 kroner per kvadratmeter for fem-seks år siden til nu op imod 500 kroner.

- Nye, højloftede lokaler tæt på motorvejen bliver udlejet til 400-475 kroner, og det er noget højere, end vi har været vant til i Nordjylland. For første gang i mine 17 år som erhvervsmægler har jeg for nylig hørt om forhandlinger om et par udlejninger til over 500 kroner per kvadratmeter, siger Mattias Manstrup, partner i Nordicals Aalborg.

Mattias Manstrup, partner i Nordicals Aalborg. PR-foto.

Han har sine bud på den stigende leje og den meget lave tomgang for lokaler til lager, logistik og produktion.

Spekulativt byggeri

En af forklaringerne er, at der i Nordjylland generelt er blevet opført meget lidt de seneste 30 år – og næsten altid af virksomheder, der har bygget til eget brug.

- Med stigende lejeniveauer begynder det at give mening at bygge spekulativt, hvor investorer forventer at kunne leje lokalerne ud. Heldigvis er vi også så småt begyndt at se eksempler på spekulativt byggeri igen, siger Matthias Manstrup.

For eksempel har Aalborg Havn opført flere ejendomme, som hurtigt er blevet lejet ud, ligesom ejendomsselskabet Søren Enggaard er i gang i Porsborgparken i Støvring. Her blev én etape bygget til en konkret virksomhed, mens næste etape på 4000 kvadratmeter blev opført spekulativt og blev udlejet til fem virksomheder.

De 11 nordjyske kommuner har i alt 9,9 millioner kvadratmeter lagerlokaler, logistikejendomme, produktionshaller og værksteder. Det svarer til 13 procent af landets samlede arealer.