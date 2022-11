Historiske prishop forgylder tre brancher

NORDJYLLAND:Det er ikke alle brancher, der er kede af de voldsomme prisstigninger, vi oplever i øjeblikket. Især tre brancher nyder godt af det.

Ifølge Danmarks Statistik er priserne på varer i Danmark ikke steget så meget siden 1980. I oktober var varer steget med 16 procent i forhold til samme måned året før.

Det er surt for forbrugernes tegnebøger, men godt for mange brancher i fødevareindustrien. Her har flere haft et virkelig fint år. Blandt andet store producenter af kunstgødning, sprøjtemidler, såsæd, landbrugsmaskiner, korn og foderstoffer samt mælkebønderne.

Her er tre brancher, der især drager fordel af de høje priser.

Landbrug

Næsten ingen landmænd går konkurs i øjeblikket. Det seneste år er blot 89 landmænd gået konkurs, ifølge Danmarks Statistik. Det er det laveste antal siden 2011.

Det skyldes, at især mælke- og planteproducenter er begunstiget af rekordhøje priser. Især mælkebønder med egen foderforsyning eller på langtidskontrakter nyder godt af situationen.

Analyseinstituttet GIRA har flere europæiske mejeriforeninger og landboorganisationer som kunder. Her vurderer man, at mælkeprisen de næste fem år vil holde sig i niveauet 3,3-3,7 kroner per liter. Det skyldes stigende efterspørgsel på det globale marked.

Det spiller også ind, at New Zealand ventes at indføre metan-afgift, og at flere nordtyske kvægbønder afvikler deres landbrug for at satse på energiproduktion. Det er alt sammen godt nyt for danske mælkeproducenter, skriver Landbrugsavisen.



Kunstgødning, sprøjtemidler og maskiner

Flere af de helt store globale spillere tjener penge som aldrig før. Norske Yara er blandt verdens største producenter af kunstgødning.

Selskabet har firedoblet bundlinjen til 20 milliarder kroner. i årets tre første kvartaler.

Det samme har amerikanske CF Industries. Her er resultat før skat i årets to første kvartaler øget fra 5 til 24 milliarder kroner.

Korn og foderstoffer

Korn- og foderstoffirmaer oplever generelt stor fremgang i år på grund af de høje priser. Det nyder flere nordjyske virksomheder godt af.

Nordvest Foder A/S i Vestervig har netop fremlagt sit bedste regnskab nogensinde med et overskud før skat på ni millioner kroner. Det er mere end dobbelt så godt som året før.

Hedegaard A/S, der er ejet af Danish Agro, og som er et af Danmarks største i branchen med afdeling i Nørresundby, har endnu ikke afleveret regnskab for 2022.

Men i ledelsesberetningen fremgår det, at man i år venter et resultat før skat på 22 millioner kroner, hvilket i givet fald vil være det bedste resultat i fire år.