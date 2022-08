Hjælper med flykunders værste mareridt: Nu er de solgt i kæmpehandel

AARS:Der findes næppe noget værre som flyrejsende, end hvis bagagen af uransagelige årsager går tabt, og man står i lufthavnen uden tandbørste og med kun det tøj, man har på kroppen.

Det problem har en nordjysk virksomhed sat sig for at løse med et smart logistiksystem, der holder styr på, hvor hver enkelt kuffert befinder sig.

Og systemet er blevet så stor en succes, at Aars-virksomheden Lyngsoe Systems, som også laver logistikløsninger til blandt andet hospitaler, biblioteker og postvæsenet, nu er blevet solgt for et trecifret millionbeløb.

Det oplyser kapitalfonden Catacap, som har ejet Lyngsoe Systems siden 2014. Køberen af virksomheden, der har over 200 ansatte, er en anden kapitalfond, svenske Accent Equity.

- Vi er stolte over, at vi i dag er en virksomhed i topform, og vi er utrolig glade for, at Accent Equity nu træder ind i ejerkredsen. Det giver os et rigtig godt udgangspunkt for at forfølge vores vækstambitioner i de kommende år, udtaler Villads Thomsen, administrerende direktør i Lyngsoe Systems, i en pressemeddelelse.

Villads Thomsen, adm. direktør i Lyngsoe Systems. PR-foto.

En rigtig god forretning

Den præcise salgspris er hemmelig, men når Accent Equity har skullet lægge et betydeligt millionbeløb på bordet, er det ikke så underligt. Lyngsoe Systems har nemlig gennem årene udviklet sig til en rigtig god forretning med en omsætning, der sidste år rundede 300 millioner kroner, og et driftsresultat på 41 millioner kroner.

I dag er selskabet til stede i 60 lande verden over.

- Lyngsoe Systems har en stærk position i markedet og har i løbet af de seneste år - på trods af pandemien - lagt et stærkt fundament for fremtidig vækst. Men det, der virkelig har imponeret os i vores dialog med Lyngsoe Systems, er kompetenceniveauet blandt medarbejderne. Vi ser i den grad frem til rejsen, der venter forude, udtaler Carsten Fürstenbach, partner hos Accent Equity.

Lyngsoe Systems var oprindeligt ejet af otte ingeniører anført af daværende adm. direktør Finn Mathiassen. De købte virksomheden i 1994 for nogle få millioner kroner og solgte den i 2014 til Catacap i en handel, der gjorde dem alle til mangemillionærer.

Og nu bliver virksomheden altså igen solgt. Fremover ejer svenske Accent Equity cirka 90 procent, mens resten er fordelt på medarbejdere og ledelse.

Ekspert i særlige chips

Kernen i den succes, som Lyngsoe Systems har skabt, er tracking-teknologi med såkaldte RFID-chips, som modsat stregkoder kan scannes på afstand og meget hurtigt.

Her er Lyngsoe Systems eksperter og kan levere løsninger, der for eksempel gør det muligt for virksomheder at tjekke et helt rum på én gang – og dermed altid kunne se, hvor alting er, uden at personalet manuelt skal scanne eller dokumentere noget.

Kunderne tæller alt fra hospitaler til biblioteker, post- og logistikselskaber. Derudover har Lyngsoe Systems opnået et gennembrud i luftfartsbranchen, hvor man blandt andet har amerikanske Delta Airlines som kunde.

- Coronapandemien har været med til at øge globale virksomheders behov for at opbygge mere robuste forsyningskæder og automatisere deres processer. Det kan vores løsninger hjælpe med, siger direktør Villads Thomsen.

Lyngsoe Systems har hovedsæde i Aars, datterselskaber i England og Finland samt et kontor i USA.