Hjørring-dreng kvittede sit job og fik et godt tilbud: Nu er han med i Løvens Hule-succes

HJØRRING:Han er født ind i en familie, som i årtier har drevet forskellige tøjbutikker i det nordjyske. Derfor er det måske ikke så underligt, at Daniel Uggerhøj i dag selv er en del af modebranchen.

Men at han torsdag aften skulle stå i Løvens Hule og sammen med sin forretningspartner bede om en investering, var alligevel en smule tilfældigt.

Nu er makkerparret Daniel Uggerhøj og Torben Holt klar til for alvor at trykke på speederen med deres solbrillevirksomhed James Ay, der laver håndlavede solbriller i plantebaseret materiale.

Sammen har de solgt 15 procent af deres virksomhed til investoren Christian Arnstedt for 300.000 kroner. En handel, der værdisætter deres virksomhed til to millioner kroner.

- Det er en kæmpe anerkendelse, at Christian Arnstedt investerer i James Ay, siger medstifter og direktør Torben Holt.

Daniel Uggerhøj (tv.) og Torben Holt (th.) sammen med deres nye "løve", Christian Arnstedt. PR-foto.

Grønne solbriller Solbrillerne fra James Ay er lavet af plantemateriale, også kendt som bio-acetate. Det består af celloluse, som er et protein fra planter, bomuldsfrø og træfibre, hvilket gør materialet 100 procent nedbrydeligt i naturen. Ca. 90 % af materialet vil være omdannet til naturgasser efter kun 115 dage i naturen. Resten omdannes til vand og biomasse Hængslerne er lavet af 60 procent genbrugte materialer fra gamle hængsler. Etuiet er lavet af genbrugt læder, og pudsekluden er lavet af genanvendte plastikflasker. Navnet James Ay er inspireret af James Ayschough, der oprindeligt kom fra England og levede tilbage i 1700-tallet. Han begyndte at eksperimentere med farvede glas, og i hvordan folk kunne se gennem forskellige farvede nuancer - det, vi i dag kender under navnet solbriller. VIS MERE

80 forhandlere og flere på vej

Det var ham, der fik idéen til det grønne solbrillemærke, som er lavet af plantemateriale – også kendt som bio-acetate. Solbrillerne er dermed 100 procent nedbrydelige, og målet er at blive et reelt alternativ til de mastodonter, som i dag dominerer solbrillemarkedet.

I løbet af James Ays levetid på knap to år er der kommet 80 forhandlere til. Investeringen og opmærksomheden fra Løvens Hule har øget Torben Holt og Daniel Uggerhøjs mål om at nå flere butikker og nye internationale markeder, fortæller salgschef Daniel Uggerhøj.

- Inden årets udgang har vi et mål om at være i 150-200 butikker, på fem nye markeder og at fem-seksdoble vores omsætning. Vi går efter organisk vækst, men James Ay skal ikke kunne købes på hvert et gadehjørne. Vi vælger vores samarbejdspartnere med omhu. Og vi skal ikke være hos dem, der holder udsalg hver måned, siger han.

At hjørringenseren skulle blive en del af James Ay, kom i stand for cirka halvandet år siden.

- Torben begyndte at prikke til mig i slutningen af 2019, da han så, at jeg havde opsagt mit job, fordi jeg trængte til luftforandring. Efter flere og længere kaffeaftaler faldt alt på plads, og jeg startede 1. september 2020 i James Ay, fortæller han.

Et eksempel på et par solbriller fra James Ay. PR-foto.

Enorm PR-værdi

At være med i Løvens Hule var med hans egne ord ”en meget uvant og speciel oplevelse.” Og forhåbentlig kan deltagelsen være med til at øge kendskabet til James Ay massivt.

- Vi får muligheden for at fortælle om vores koncept og solbriller i 10-12 minutter i bedste sendetid på den store landsdækkende kanal. Den PR-værdi er enorm vigtig for en lille virksomhed som vores, fastslår Daniel Uggerhøj.

Med en far, der i årtier har drevet forskellige tøjbutikker i det nordjyske – også i dag – har Daniel Uggerhøj fået købmandskabet og bevidstheden om modebranchens dynamikker med hjemmefra.

De seneste 10 år har han boet i København, men han pendler hver uge til Aarhus, hvor James Ay har kontor. Virksomhedens lager ligger i Fredericia.

Målet om at femdoble omsætningen er ambitiøst, men realistisk, mener Daniel Uggerhøj.

- Vi er gearet til at kunne fem-seksdoble vores omsætning med vores nuværende set-up, og ellers må vi løbe lidt hurtigere i perioder end normalt og trække på vores stærke netværk. Det er jeg ikke bekymret for. Tværtimod håber jeg, at vi får rigtigt travlt, siger han.

James Ay oplyser ikke sin omsætning. Det seneste årsregnskab for 2020 viser et underskud på en halv million kroner og en negativ egenkapital.

Torben Holt er hovedaktionær, mens Daniel Uggerhøj sidder på en mindre ejerandel.