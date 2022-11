Hjørring-firma har rygende travlt og mangler folk

HARKEN:Mens andre i branchen fyrer, leder en virksomhed syd for Hjørring lige nu efter medarbejdere.

Hos Krone Vinduer, der producerer speciallavede vinduer, døre og brandelementer, har de mere travlt end nogensinde.

Så travlt, at de lige nu søger mellem fem og ti ansatte til deres fabrikker i landsbyen Harken syd for Hjørring og i Aabybro.

Det sker på et tidspunkt, hvor afmatningen i byggeriet er begyndt, og mange andre firmaer bremser op. Blandt andre vindues- og dørproducenten Vindunord, der ligger få kilometer fra Krone Vinduer, og som netop har varslet en stor fyringsrunde.

- Vi har rigtig travlt, og vi kan se i ordrebogen, at der bliver ved med at komme noget løbende, siger Helene Maria Pfundheller, der er brand manager hos Krone Vinduer.

De seneste års stigende ordreindgang skaber travlhed hos Krone Vinduer. I 2022 har virksomheden udvidet med omkring 20 medarbejdere og søger lige nu yderligere fem til ti timelønnede til produktionen. PR-foto

Pengestærke kunder

Krone Vinduer har allerede ansat 20 medarbejdere i år og styrer mod omsætningsrekord for andet år i træk. Med andre ord mærker de ikke meget til den begyndende opbremsning i byggeriet.

Det skyldes først og fremmest, at virksomheden henvender sig til et pengestærkt kundesegment, der ikke behøver bekymre sig om stigende priser og renter, fortæller brand manager Helene Maria Pfundheller.

- Vi henvender os til et lidt andet klientel end mange andre i branchen. Det er meget specielle byggerier, vi leverer til. Når vi snakker villaer, er det store villaer, hvor man har store arkitekter på og måske ikke sidder og kigger så meget på økonomien, renterne og energipriserne.

Krone Vinduer har leveret vinduer til denne buede facade på Ny Østergade i København. PR-foto

- Vi sælger også vinduer og døre til almindelige parcelhuse, men langt de fleste opgaver er til lidt mere eksklusive byggerier, siger Helene Maria Pfundheller.

En anden forklaring er, at Krone Vinduer de senere år har udvidet sit sortiment med ventilerende vinduer, trefløjede skydedøre og brandelementer - produkter der bidrager til den høje aktivitet på fabrikkerne i Harken og Aabybro.

Skal være opsøgende

Vindues- og dørproducenten er ligesom mange andre virksomheder presset af stigende priser på alt fra træ til metal og glas og ekstraregninger på strøm og varme i produktionen. Og selvom ordrebogen ser lovende ud lige nu, tager man sine forholdsregler.

- Vi har haft meget fokus på at forsøge at være på forkant med situationen, og vi laver noget mere opsøgende salg og prøver på at komme mere ud. Så vi har egentlig gjort, hvad vi kan for at være klar til, hvis der kom noget nedgang. Og fordi vi har nogle gode aftaler med vores leverandører, har vi egentlig formået at holde os rimelig godt kørende uden alt for store forsinkelser.

- De, der bygger nu, vil have det lidt ekstra. Og så er det, at de som regel kommer til os, fordi vi gør det, der er lidt anderledes. Vi kan se, at der løbende kommer opgaver i ordrebogen, men vi er også meget opmærksomme på, at vi skal være opsøgende. Ordrerne kommer ikke af sig selv, siger Helene Maria Pfundheller.

Krone Vinduer har gjort det til sit særkende at skabe facadeløsninger til ekstraordinære byggerier i ind- og udland. Et af de seneste projekter er det nye ’klokketårn’ på Aarhus Ø, Kampanilen, hvor Krone har leveret døre og vinduer i egetræ/alu, herunder flere store elementer med skæve og skrå hjørner PR-foto

Ekstraordinære byggerier

Krone Vinduers kunder er først og fremmest store entreprenør- og arkitektvirksomheder. Virksomheden har sine egne ingeniører ansat og kan derfor levere specialløsninger til mange store og ekstraordinære byggerier.

Senest har Hjørring-virksomheden blandt andet lavet facadeløsninger til Hvinningdal Kirke i Silkeborg, der er tegnet af Friis & Moltke, og til Aarhus' nye klokketårn, Kampanilen, der er tegnet af den verdenskendte tegnestue BIG. Især sidstnævnte var en opgave, hvor Krone Vinduers ingeniører kom på arbejde. Der skulle nemlig leveres store elemeter med mange skæve og skrå hjørner.

- Vi tilpasser os altid arkitekterne. Vi siger ikke nej, når de kommer - vi siger "lad os se på det," siger Helene Maria Pfundheller.

Krone Vinduer har leveret elementer i egetræ til Hvinningdal Kirke, der er tegnet af Friis og Moltke. PR-foto

Mangler især tømrere og snedkere

De fem til ti medarbejdere, Krone Vinduer leder efter lige nu, må meget gerne have en tømrer- eller snedkeruddannelse, fremhæver hun.

- Men vi ved også godt, at de er svære at skaffe lige nu. Så vi er fleksible, og vi oplærer også gerne. Men det er en fordel, hvis du har erfaring i at arbejde med træ, siger Helene Maria Pfundheller.

Krone Vinduer er stiftet i 1953 og har hovedkontor i Harken syd for Hjørring. Størstedelen af produktionen foregår på fabrikken i Harken, men virksomheden har også produktion i Aabybro, hvor der fremstilles brandelementer og indadgående vinduer. Virksomheden har også salgskontor og udstilling i henholdsvis Viby ved Aarhus og i Rødovre.

Krone Vinduer blev i 2016 opkøbt af vindueskoncernen Dovista. Opkøbet var med gradvis overtagelse frem mod 2023.