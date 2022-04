Hjørring-firma leverer Lalandia-glas

HJØRRING:Når det nye Lalandia i Søndervig åbner i juni, får de mange gæster i feriecentret udsigt til det omkringliggende klit- og fjordlandskab samtidig med, at de nyder varmen og det dejlige indeklima i centerbygningen. Det skyldes blandt andet glas fra glasproducenten Glaseksperten i Hjørring.

Glaseksperten har netop leveret 850 kvadratmeter glas til det store projekt. Alle glas er trelagsglas, og mange af termoruderne i centerbygningen har solafskærmning på den ene side og lamineret sikkerhedsglas på den anden.

- Centerbygningen kommer til at danne rammen om masser af aktiviteter i blandt andet den store aquadome, og derfor er det naturligvis meget vigtigt, at indeklimaet er behageligt året rundt. I den forbindelse spiller vores solafskærmende glas en stor rolle, fordi de sikrer, at der ikke bliver for varmt i bygningen, og der kommer ingen refleksioner fra solen. Samtidig bidrager solafskærmningen til at holde energiforbruget på et meget lavt niveau, siger salgsdirektør Jess Gregersen fra Glaseksperten i en pressemeddelelse.

Den store centerbygning smelter sammen med naturen, for arkitekterne fra Bay Arch har lagt stor vægt på at skabe en bygning, der er i kontakt med omgivelserne.

De store glaspartier er med til at skabe sammenhæng mellem bygningen og landskabet, lyder det i pressemeddelelsen fra Christian Bay-Jørgensen fra Bay Arch, der har tegnet bygningen.

- Vi har lagt vægt på, at centerbygningen skal tilpasse sig området med marehalm og bølgende landskab. Med elementer som sedum, lyse fibercementfacader og glas kan vi skabe netop den fortælling i bygningens arkitektur. De forskellige materialer er med til at bringe den 15.000 kvadratmeter store bygning ned i en menneskelig og behagelig skala. Glasset er blandt andet med til at skabe transparens, åbenhed og den lethed, der skal være i bygningen, for at den skal syne af mindst muligt, og især de kileformede glaspartier er væsentlige for skalaen og den landskabelige fortælling, siger Christian Bay-Jørgensen.

Lalandia i Søndervig åbner i juni.