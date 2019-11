Hobro-firma købt op: Konkurrent vil have flere muskler

HOBRO:Unitech Isoleringsteknik A/S er blevet opkøbt af Nytech Isolering i Esbjerg. Både medarbejdere og de tidligere ejere af Hobro-firmaet forsætter i firmaet, der fortsat skal drives fra adressen på Lupinvej i Hobro.

Firmaet, der kan fejre 25 års jubilæum i år, har været drevet og ejet af René Christiansen, Michael Rasmussen og Ole Sørensen.

Nytech Isolering er specialiseret i teknisk isolering inden for industrien, marinesektoren og erhvervsbyggeri, mens Unitech Isoleringsteknik arbejder med alle former for isolering til industrien.

De nye ejere slår på, at sammenlægningen giver de to isoleringsfirmaer flere muskler.

- Med købet styrker vi vores geografiske dækning og muligheden for at byde ind på større og mere komplekse projekter i både ind- og udland. Vi ligner hinanden på en række områder som f.eks. størrelse, omsætning, antal medarbejdere og år i markedet. Vores kompetencer supplerer hinanden godt, siger adm. direktør for Nytech Isolering Carsten Mols Poulsen i en pressemeddelelse.

Tilsammen har Nytech Isolering og Unitech Isoleringsteknik ca. 60 medarbejdere.

Unitech Isoleringsteknik havde i seneste regnskabsår 23 ansatte omregnet til fuldtidstillinger. Selskabet leverede i 2018/19 et overskud på 611.000 kroner efter skat og sluttede regnskabsåret med en egenkapital på 3,3 millioner kroner.

Nytech Isolering sluttede regnskabsåret 2018/19 med et overskud efter skat på 1,8 millioner kroner og en egenkapital på 1,4 millioner kroner.-øst