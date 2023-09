"Højere løn skaffer ikke flere medarbejdere". Men Christina og hendes hold har måske løsningen

2.500 kroner mere i løn om måneden.

Det mener Mette Frederiksen (S), at landets sosu-assistenter, sygeplejersker, pædagoger og fængselsbetjente fremover skal have.

Men det er ikke ubetinget sød musik i ørerne på Christina Viffert, der er plejehjemsleder på Lundbyescentret i Aalborg og aktuelt kåret som Årets Leder i Nordjylland.

Hun under – selvfølgelig – sine medarbejdere en højere løn, men frygter også, at snakken om løn bliver en politisk sovepude, der fjerner fokus fra de tiltag, som ældreplejen virkelig har brug for.

- Ingen 10-årig drømmer jo om en fed hyre og belastningsstress, siger Christina Viffert, der selv var i erhvervspraktik på netop Lundbyescentret som 15-årig i 1996.

- Derfor vil jeg 10 gange hellere gøre alt, hvad jeg kan for, at mine medarbejdere trives godt her og kan bruge deres kræfter på dét, de brænder for.

